41 родитель наказан за отсутствие детского кресла

По словам начальника ОГИБДД Дубны Юрия Петрушенко, за октябрь на городских дорогах был пойман 41 автолюбитель, перевозящий детей без удерживающих устройств. Это некоторый прогресс в сравнении с 2012-м годом, когда ежемесячно выявляли от 90 до 100 таких нарушителей.

"Уважаемые жители и гости города Дубна!

Сотрудники Дубненской госавтоинспекции еженедельно проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, перевозящих в салоне автомобиля детей без специальных детских удерживающих устройств.

За октябрь 2017 года за октябрь 2017 года по результатам проведения операции "Детское кресло" было дубненскими госавтоинспекторами было выявлено 41 нарушение Правил дорожного движение по статье 12.23 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – "Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Водителям стоит помнить о том, что 12 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.

По новым правилам перевозить детей в возрасте до 7 лет можно только в автокреслах и бустерах и они должны соответствовать росту и весу ребёнка.

Детей от 7 до 11 лет можно перевозить как в кресле, так и без него. При этом ребенок должен быть пристегнут стандартным ремнем безопасности. Но это касается только заднего сиденья авто.

На переднем сиденье без автокресла можно ездить, как и ранее, только детям с 12 лет. До этого возраста – только в автокресле. Размер штрафа за нарушение правил перевозки детей не изменился: 3 тыс. рублей.

Кроме того, теперь предусмотрена административная ответственность за оставление ребёнка-дошкольника в машине хоть «на пару минут», его родителям грозит штраф до 500 рублей.

Будьте внимательны на дорогах , соблюдайте Правила дорожного движения и скоростной режим!

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна, Юрий Петрушенко"