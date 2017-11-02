Авторейды в ноябре

Подробности Опубликовано: 02.11.2017 12:31 Автор: ОД

Пубикуем планируемые ОГИБДД Дубны профилактические операции, которые будут проведены в ноябре, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей. (Очень актуально в свете последних ДТП - прим. ред.)

Внимание! По мере поступления информации от ОГИБДД информация будет обновляться.

4 ноября, 11 ноября, 14 октября, 19 ноября и 25 ноября - профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

7 ноября, 14 ноября, 17 октября, 21 ноября и 28 ноября пройдет операция "Детское кресло".

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна также информирует население о возможности обращения по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Более подробную информацию вы можете получить по тел. 212-24-78.