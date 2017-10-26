Помогут тем, кто не сменил покрышки

Подробности Опубликовано: 26.10.2017 13:58 Автор: ОД

По информации метеорологов, в Подмосковье сегодня потеплеет, но начнутся дожди с мокрым снегом. По заключениям экспертов, основанным на статистике Госавтоинспекции, любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. Особенно транспортные проблемы обостряются на границе сезонов.

К сожалению, водители не всегда готовы к изменениям погоды: в частности, к ухудшению видимости, изменению состояния дорожного покрытия из-за дождя, появления снега, наледи и т. д.

Условия движения в период действия неблагоприятных метеорологических явлений значительно сложнее, чем при сухом чистом покрытии. Различия определяются рядом факторов, основными из которых являются:

- снижение сцепных качеств покрытия, изменение взаимодействия автомобиля с дорогой, ухудшение ровности покрытия под влиянием осадков, гололеда, тумана, повышенной влажности воздуха и других факторов;

- ухудшение видимости в период туманов, осадков, пурги, изменяющих восприятие водителем условий движения;

- изменение очертания и внешнего вида проезжей части и обочин, параметров поперечного профиля из-за снежных отложений и образования полос наката, что приводит к изменению восприятия дороги водителем;

- ухудшение эксплуатационно-технических качеств автомобиля, прежде всего систем, обеспечивающих удобство и безопасность движения, к которым относятся тормоза, рулевое управление, устройства, обеспечивающие обзорность и видимость, сигнальная система.

В связи с этим подмосковная Госавтоинспекция напоминает, что особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

Также, в такую погоду водителям стоит позаботиться о смене летних покрышек на зимние, внешние световые приборы и стеклоочистители должны находиться в исправном состоянии. Также перед выездом следует проверить уровень и при необходимости добавить незамерзающей стеклоочищающей жидкости.

Для обеспечения безопасного движения водители должны выбирать правильную модель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.

Выбранная модель поведения, а также скорость должны обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.

При неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам надо обозначить свое присутствие на дороге - сделать это можно, используя световозвращающие элементы.

Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи участникам дорожного движения. Также автоинспекторы при поддержке работников шиномонтажных станций Подмосковья проводят разъяснительную работу с посетителями о выборе правильной модели поведения на дороге, соответствующей погодным условиям в осенне-зимний период.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112. Вам обязательно помогут.

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области