Акция "Безопасный двор" стартует в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 18.09.2017 14:37 Автор: Кирилл Свояков

Широкомасштабная социальная кампания "Безопасный двор" будет проходить с 18 сентября в больших внутридворовых территориях муниципалитетов Подмосковья. Акция направлена на снижение ДТП и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

С начала 2017 года во дворах Московской области случилось 118 дорожно-транспортных происшествий, по итогам которых 13 человек погибли, в том числе двое детей, и 110 получили травмы, из них 41 пострадавший юный пешеход.

Самые маленькие участники дорожного движения зачастую не способны пока правильно оценить дорожную обстановку. Часто они "вылетают" на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей и сугробов, ограничивающих обзор водителей.

"Автоинспекторы совместно с представителями общественных организаций, управляющих компаний, работниками коммунальных служб организуют комплекс необходимых информационно-профилактических мероприятий, - сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, - в том числе разместят индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности на дверных ручках автомобилей и квартир. Подвеска на дверной ручке транспортного средства или квартиры, напомнит всем участникам дорожного движения требования правил остановки или стоянки, а также предупредит о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля или во дворе многоквартирного дома".