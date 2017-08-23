Проводятся "Техконтроль" и "Тонировка"

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Опубликовано: 23.08.2017 12:05
Автор: Кирилл Свояков
На территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Технический контроль" и "Тонировка". Данное мероприятие направлено на сплошные проверки грузового автотранспорта, автобусов и легковых автомобилей отечественного производства старше 7 лет.
Также в данную спецоперацию входят мероприятия, направленные на контроль за соблюдением водителями транспортных средств режима труда и отдыха, пресечения эксплуатации транспортных средств с нарушением в части, касающейся светопропускания стекол и внесения изменений в конструкцию транспортных средств без согласования с ОГИБДД.
В проведении проверок задействованы экипажи госинспекторов Талдомского и Дмитровского муниципального района ОГИБДД "Пушкинское", ОГИБДД по Солнечногорскому району и 2 батальона ДПС ГИБДД "Северный", ОГИБДД Сергиево- Посадского района, ОГИБДД по Клинскому району.
В ходе работы было выявлено 58 нарушений ПДД:
  •  26 случаев выхода в рейс технически неисправных т/с,
  • 8 нарушений требований светопропускания стекол,
  • 3 правонарушения, связанные с нарушением установленных требований к тахографам,
  • 3 случая управления т/с без документов,
  • 2 правонарушения по поводу управления т/с с нарушением предрейсового медицинского осмотра водителей,
  • 3 правонарушения в управлении т/с с нарушением предрейсового контроля технического состояния т/с,
  • 2 случая управления т/с с непройденым техосмотром,
  • 3 транспортных средства с нечитаемыми регистрационными знаками,
  • 2 нарушения требований, предписанных дорожными знаками.

В остальных случаях правонарушений один раз нарушались правила пользования внешними световыми приборами, у одного водителя не оказалось полиса ОСАГО, другой вообще не имел права управления, третий не пристегнулся. Еще один нарушитель выпустил на линию неисправное транспортное средство, другой - внес изменения в конструкцию машины.

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