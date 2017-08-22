В городах-миллионниках самые "мягкие" ДТП

Подробности Опубликовано: 22.08.2017 11:59 Автор: Кирилл Свояков

Вчера мы публиковали статистику ГИБДД о том, как опасно выезжать на встречку, особенно пьяным. Сегодня приведем сравнительные данные от Госавтоинспекции, где безопаснее всего ездить на автомобиле и переходить дорогу.

Подсчитано, что в нынешнем году 44 % ДТП по России случается в региональных центрах и городах федерального значения. Это на 4,9 % меньше, чем раньше, число погибших и раненых также уменьшилось на 10,9 % и 4,9 % соответственно. При этом наименьшая тяжесть последствий от дорожных аварий наблюдается в городах-миллионниках – 3 погибших на 100 пострадавших.

Тогда как в целом в стране аварийность плавно снижается, она незначительно возрастает в райцентрах и городах районного значения – при снижении числа погибших на 3,2 % отмечено количество ДТП увеличилось на 0,1 %, а число раненых – на 3,3 %. В 45 % случаев люди гибли в автокатастрофах в тёмное время суток.

В поселках же, селах, деревнях все три показателя аварийности и вовсе растут угрожающими темпами: случаев ДТП стало на 8,2 % больше, чем в 2016 году, погибших – на 5,1 % и раненых – на 12,7 % больше.

Наверное, стоит вводить больше ограничений по скорости там, где трассы проходят через малые населенные пункты, и лучше их освещать.

А вот вне городов и населенных пунктов на автодорогах федерального значения количество автоаварий и трупов значительно снизилось: на 9,3 % и 8,5 % соответственно. При этом этих участках федеральных трасс случается менее одной десятой от всех ДТП, но гибнет в них около четверти всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях.