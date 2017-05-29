Через поселения поедем медленнее

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Опубликовано: 29.05.2017 07:05
Автор: Кирилл Свояков

Самые аварийные участки дорог областного значения, проходящие через населенные пункты Подмосковья, будут иметь ограничение по скорости до 50 км/ч, начиная с 15 июня.

С середины первого летнего месяца ограничение до 50 км/ч коснется наиболее аварийных участков 10 шоссе Московской области: Пятницкого, Егорьевского, Можайского, Старосимферопольского, Волоколамского, Каширского, Носовихинского, Рогачевского, а также шоссе «Москва – Жуковский» и «Щелково – Фряново».

Изменения коснутся 168 участков, проходящих через города и поселки.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков рассказал, что нововведение связано со статистикой аварийности, согласно которой около 40 % человек погибает в ДТП именно в населенных пунктах, в основном по причинам наезда на пешехода либо встречного столкновения транспортных средств.

Дополнительно для безопасности дорожного движения на трассах Подмосковья в 2017 году будут установлены камеры фото- и видеофиксации: запланированы к установке свыше тысячи стационарных и 200 передвижных камер, которые позволят контролировать соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда перекрестков и другие нарушения правил дорожного движения.

В 2016 году на территории Московской области в автоавариях погиб 1 181 человек. 430 ДТП произошли в населенных пунктах.

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