Начинающим водителям подарили фильмы ужасов

Подробности Опубликовано: 17.05.2017 03:06

В рамках Четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН 16 мая инспекторы ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна вручили начинающим водителям памятки и диски с фильмами "Кредитка" и "Туфельки".

Это два тяжелых документальных фильма, длительность которых не превышает 10 минут, с фрагментами кадров реальных ДТП со смертельным исходом, в том числе у детей.

Помимо раздачи DVD, инспекторы проводили беседы с горожанами, пришедшими поставить свои транспортные средства на учет, о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дороге.

Цель этой акции, которая в соцсетях носит название "Спаси жизнь!#СбавьСкорость" – привлечь внимание водителей к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием несовершеннолетних.