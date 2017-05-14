Российские ПДД приблизятся к европейским

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Опубликовано: 14.05.2017 13:45
Автор: Наталья Борозна

2017 год приготовил автомобилистам множество возможных нововведений, некоторые из них облегчат жизнь, другие – удорожат. Чиновники хотят приблизить ПДД к европейским стандартам.

В конце апреля Минтранс и МВД взялись за пересмотр правил движения на круге, а немного ранее обсуждали вопрос снижения скорости в городах до 50 км/ч, как это бывает в Европе.

Запреты без стажа

Было: восклицательный знак у водителей-новичков был обязательным.

Стало: за езду без восклицательного знака при стаже менее двух лет выписывают штраф 500 р. Также недавние выпускники автошкол не имеют права буксировать транспортные средства и перевозить крупногабаритные и опасные грузы, а мотоциклисты-новички не могут перевозить пассажиров.

Натуральное возмещение по ОСАГО

Было: были предусмотрены денежные выплаты за ДТП от страховых компаний с учетом износа автомобиля.

Стало: с 28 апреля стартовала система натурального возмещения ущерба вместо денежных выплат по ОСАГО. Страховщики начали выдавать пострадавшим в аварии направления на ремонт в сервисные станции, с которыми у страховых компаний заключены договоры. Стоимость восстановительного ремонта рассчитывается без учета износа транспортного средства, а клиент вообще не касается денежных отношений страховщика и технической станции.

Круги

Сейчас: водители, едущие по перекрестку с круговым движением, сейчас уступают дорогу всем въезжающим на круг по помехе справа, если перед перекрестком нет знака "приоритет кругового движения" (как в Дубне). Такое уступание дороги способствует пробкам.

Планируется: круговая дорога станет главной по умолчанию.

Зоны успокоенного движения

Первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов внес предложение ввести в России зоны успокоенного движения – приоритет там будут иметь пешеход, который может пересекать проезжую часть в любом месте, так как скорость автопотока там не должна превышать 20 км/ч. В исторических центрах многих европейских городов уже существуют такие зоны. Автолюбители проезжают там редко.

Ограничение 50

Сейчас: в городе принят скоростной режим до 60 км/ч.

Планируется: ограничить скорость до 50 км/ч. Есть данные, по которым автомобиль, едущий с этой скоростью, дает меньше выхлопов, не так сильно шумит и не так опасен для пешеходов. Столкнувшись с машиной, едущей со скоростью 25-30 км/ч, человек получает контузию, с 30 до 50 км/ч увеличивается риск получения серьезной травмы, а при скорости свыше 55 км/ч пешеход погибает.

40 по Москве

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ даже предлагает снизить скорость автомобилей до 40 км/ч. Предложение специалисты обосновали тем, что в Москве недавно были установлены дорожные знаки уменьшенного размера, которые сложно разглядеть на скорости.

Единый полис каско-ОСАГО

Сейчас: можно выбрать полис либо обязательного страхования автогражданской ответственности, либо полис каско.

Планируется: министерство финансов России прорабатывает схему введения единых полисов каско-ОСАГО. Похожая схема уже действует в Великобритании. В России единый полис является частью проекта по либерализации тарифов ОСАГО, когда Центробанк не будет устанавливать тарифы, а рынок будет регулироваться по принципам свободной конкуренции. Обязать страховщиков продавать только комбинированные полисы ведомство не планирует – на данный момент предлагается лишь возможность оформлять договоры ОСАГО и каско в одном полисе с существенной скидкой. Кроме того, ведомство рассматривает возможность организовать продажу полисов на три года.

Договариваться при ДТП станут чаще

Сейчас: можно оформить европротокол, т. е. договориться о возмещении ущерба при ДТП без вызова ГИБДД, когда причинен только материальный ущерб и обе стороны согласны, кто из них виноват.

Планируется: инспектора получили распоряжение сверху чаще рекомендовать водителям оформлять происшествия без вызова сотрудников госавтоинспекции. Дежурный, получая сообщение об аварии, должен будет выяснить обстоятельства происшествия и порекомендовать оформить его самостоятельно. Ожидается, что до конца года это даст эффект, когда до половины аварий будут оформляться участниками самостоятельно. Немного статистики: в 2015 г. среди всех протоколов аварий было 14 % оформленных без инспекторов, а в 2016 г. их было уже не меньше трети. Макисмальная сумма выплаты по европротоколу в в Москве, Санкт-Петербурге и областях уже достигла 400 000 рублей.

Кроме того, обсуждается возможность оформлять европротокол даже при наличии спора между водителями – в таком случае решение о виновности будет приниматься в группе разбора с использованием самостоятельно оформленных документов. Так работают страховщики, например, в Германии и Франции, где полиция приезжает на место ДТП, только если пострадали люди.

Платные парковки и дороги

Сейчас: платные парковки на наиболее загруженных улицах есть в 18 городах РФ: Москва, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Калуга, Белгород, Казань, Красноярск, Тверь, Ставрополь, Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород, Тюмень, Курск, Рязань, Пермь и Ростов-на-Дону.

Планируется: ввести платные паркинги в Волгограде, Пензе, Челябинске и Подмосковье. Помимо этого, депутаты размышляют над законопроектом о том, чтобы региональные власти могли вводить плату за проезд по дорогам без предоставления бесплатной альтернативы.

Штраф за опасное вождение

Сейчас: с лета 2016 г. введен запрет (пока без штрафа) на опасное вождение – "неоднократно совершенные действия, создающие угрозу ДТП". Такие, как непредоставление преимущества, перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение.

Планируется: ввести штраф 5 000 руб. Решение о наказании будут принимать инспекторы ГИБДД лично, либо на основе записей частных видеорегистраторов или систем камер видеофиксации. 

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