Водители, покупайте ОСАГО в электронном виде!

Подробности Опубликовано: 26.01.2017 08:25 Автор: ОД

С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить автовладельцам возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа. Их обязал Федеральный закон № 214-ФЗ от 23 июня 2016 года.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; телефон: 8-800-200-22-75.