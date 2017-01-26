За обгон по встречке придется отвечать

Подробности Опубликовано: 26.01.2017 08:17 Автор: ОД

Водителю придется отвечать за выезд на встречную полосу, если он не успел завершить обгон в месте, где это разрешено Такое нарушение Правил дорожного движения влечет административную ответственность.

Верховный Суд РФ напоминает, что ответственность наступает независимо от того, в какой момент выезда на полосу встречного движения транспортное средство располагалось на ней в нарушение правил.

В рассмотренном неадвно Верховным судом случае водитель начал обгон на участке дороги с прерывистой линией разметки. Он не успел завершить маневр в этой зоне и продолжил двигаться по встречной полосе в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен" на участке дороги со сплошной линией разметки.

Следовательно, в его действиях имеется состав правонарушения.

Любой желающий может узнать подробности дела в Постановлении Верховного Суда РФ от 27 октября 2016 г. N 84-АД16-7.

ОГИБДД Дубны