За обгон по встречке придется отвечать

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Опубликовано: 26.01.2017 08:17
Автор: ОД

Водителю придется отвечать за выезд на встречную полосу, если он не успел завершить обгон в месте, где это разрешено Такое нарушение Правил дорожного движения влечет административную ответственность. 

Верховный Суд РФ напоминает, что ответственность наступает независимо от того, в какой момент выезда на полосу встречного движения транспортное средство располагалось на ней в нарушение правил. 
В рассмотренном неадвно Верховным судом случае водитель начал обгон на участке дороги с прерывистой линией разметки. Он не успел завершить маневр в этой зоне и продолжил двигаться по встречной полосе в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен" на участке дороги со сплошной линией разметки. 
Следовательно, в его действиях имеется состав правонарушения.

Любой желающий может узнать подробности дела в Постановлении Верховного Суда РФ от 27 октября 2016 г. N 84-АД16-7.

ОГИБДД Дубны

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