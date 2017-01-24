Авария по европротоколу для желающих

Руководство выделило 8,3 млрд руб. на строительство сельских дорог 578,7 млн руб. получит Татарстан из федерального бюджета РФ на строительство ...

К 2020-ому году белорусы будут возмещать все затраты на услуги электросвязи Совет министров РБ утвердил распоряжение № 18 от 12. 01. К 2020 г в Республике ...

Российская Федерация стала основным поставщиком нефти в КНР 2-ое место заняла Саудовская Аравия, которая в минувшем году отправила в КНР ...

Охранник «Газпрома» пожаловался на кражу унитаза за 200 тыс. Работник службы безопасности «Газпрома» пожаловался на кражу у него унитаза в ...