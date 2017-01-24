Авария по европротоколу для желающих

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Опубликовано: 24.01.2017 04:50
Автор: ОД

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции.

Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД. 

  • Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того.
  • Авария обошлась без травм и жертв.
  • В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников.
  • Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО.
  • У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто.
  • Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.

Памятку по заполнению европротоколаможно получить в ОГИБДД Дубны.

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