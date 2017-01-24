Авария по европротоколу для желающих
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- Опубликовано: 24.01.2017 04:50
- Автор: ОД
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции.
Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД.
- Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того.
- Авария обошлась без травм и жертв.
- В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников.
- Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО.
- У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто.
- Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.
Памятку по заполнению европротоколаможно получить в ОГИБДД Дубны.