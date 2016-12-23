Праздничное расписание автобусов из Дубны в Москву
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- Опубликовано: 23.12.2016 20:40
- Автор: ОД
Предпраздничные дни и новогодние праздники изменят расписание междугородных автобусов Дубна – Москва – Дубна.
Уважаемые пассажиры! 31 декабря автобусы маршрута № 415 «Дубна – Москва – Дубна» будут следовать по графику выходного дня.
В этот день ОТМЕНЕНЫ рейсы:
из Дубны: в 18:30 от ул. Березняка и в 18:45 от вокзала"Большая Волга"
из Москвы: в 23:00 из от станции метро Савеловская.
1 января 2017 года ОТМЕНЕНЫ ВСЕ автобусные рейсы маршрута № 415 «Дубна – Москва», «Москва – Дубна».
2 января. автобусы будут следовать по следующему расписанию:
|
отправление из
Дубны
|
отправление из Москвы
ст.м. Савеловская
|
ул. Березняка
|
вокзал "Б.Волга"
|ТЦ «Перекресток»
|
вокзал
«Дубна»
|09:00
|09:15
|-
|-
|13:30
|13:00
|13:15
|-
|-
|16:30
|16:00
|16:15
|-
|-
|20:10
С 3 по 8 января автобусы будут следовать по графику выходного дня:
|
отправление из
Дубны
|
отправление из Москвы
ст.м. Савеловская
|
ул. Березняка
|
вокзал "Б.Волга"
|ТЦ «Перекресток»
|
вокзал
«Дубна»
|05:00
|05:15
|05:20
|-
|11:30
|06:30
|06:45
|-
|-
|13:30
|09:00
|09:15
|-
|-
|14:30
|10:30
|10:45
|-
|-
|16:30
|13:00
|13:15
|-
|-
|18:00
|16:00
|16:15
|-
|-
|20:10
|18:30
|18:45
|-
|-
|23:00
С 9 января автобусы будут отправляться по прежнему расписанию.
Справки тел. 8(49621) 2-01-84, 8 915 206 83 69, 8 915 005 28 20