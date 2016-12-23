Праздничное расписание автобусов из Дубны в Москву

Подробности Опубликовано: 23.12.2016 20:40 Автор: ОД

Предпраздничные дни и новогодние праздники изменят расписание междугородных автобусов Дубна – Москва – Дубна.

Уважаемые пассажиры! 31 декабря автобусы маршрута № 415 «Дубна – Москва – Дубна» будут следовать по графику выходного дня.

В этот день ОТМЕНЕНЫ рейсы:

из Дубны: в 18:30 от ул. Березняка и в 18:45 от вокзала"Большая Волга"

из Москвы: в 23:00 из от станции метро Савеловская.

1 января 2017 года ОТМЕНЕНЫ ВСЕ автобусные рейсы маршрута № 415 «Дубна – Москва», «Москва – Дубна».

2 января. автобусы будут следовать по следующему расписанию:

отправление из Дубны отправление из Москвы ст.м. Савеловская ул. Березняка вокзал "Б.Волга" ТЦ «Перекресток» вокзал «Дубна» 09:00 09:15 - - 13:30 13:00 13:15 - - 16:30 16:00 16:15 - - 20:10

С 3 по 8 января автобусы будут следовать по графику выходного дня:

отправление из Дубны отправление из Москвы ст.м. Савеловская ул. Березняка вокзал "Б.Волга" ТЦ «Перекресток» вокзал «Дубна» 05:00 05:15 05:20 - 11:30 06:30 06:45 - - 13:30 09:00 09:15 - - 14:30 10:30 10:45 - - 16:30 13:00 13:15 - - 18:00 16:00 16:15 - - 20:10 18:30 18:45 - - 23:00

С 9 января автобусы будут отправляться по прежнему расписанию.

Справки тел. 8(49621) 2-01-84, 8 915 206 83 69, 8 915 005 28 20