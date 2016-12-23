Праздничное расписание автобусов из Дубны в Москву

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Опубликовано: 23.12.2016 20:40
Автор: ОД

Предпраздничные дни и новогодние праздники изменят расписание междугородных автобусов Дубна – Москва – Дубна.

Уважаемые пассажиры! 31 декабря автобусы маршрута № 415  «Дубна – Москва – Дубна» будут следовать по графику выходного дня.

 В этот день ОТМЕНЕНЫ рейсы:

из Дубны: в 18:30 от ул. Березняка и в 18:45 от вокзала"Большая Волга"

из Москвы: в 23:00 из от станции метро Савеловская.

1 января 2017 года ОТМЕНЕНЫ ВСЕ автобусные рейсы маршрута № 415 «Дубна – Москва», «Москва – Дубна».

2 января. автобусы будут следовать по следующему расписанию:

отправление из

Дубны

отправление из Москвы

ст.м. Савеловская

ул. Березняка

вокзал "Б.Волга"

 ТЦ «Перекресток»

вокзал

«Дубна»
09:00 09:15 - - 13:30
13:00 13:15 - - 16:30
16:00 16:15 - - 20:10

С 3 по 8 января автобусы будут следовать по графику выходного дня:

отправление из

Дубны

отправление из Москвы

ст.м. Савеловская

ул. Березняка

вокзал "Б.Волга"

 ТЦ «Перекресток»

вокзал

«Дубна»
05:00 05:15 05:20 - 11:30
06:30 06:45 - - 13:30
09:00 09:15 - - 14:30
10:30 10:45 - - 16:30
13:00 13:15 - - 18:00
16:00 16:15 - - 20:10
18:30 18:45 - - 23:00

С 9 января автобусы будут отправляться по прежнему расписанию.                                                  

Справки тел. 8(49621) 2-01-84, 8 915 206 83 69,  8 915 005 28 20

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