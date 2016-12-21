Одна простая история

Подробности Опубликовано: 21.12.2016 20:11 Автор: Таня Бабушкина

Автобус на Москву от вокзала Большая Волга отправлялся в 12:15. За пять минут до его прибытия на Большую Волгу на остановке у вокзала собралось человек пятнадцать желающих отправиться в столицу из Дубны.

Две женщины курили в сторонке, у бежевой иномарки с белым фонарем «такси», примагниченным на крыше. От иномарки отделился мужчина и решительно подошел к облаку потенциальных пассажиров на остановке.

– На машине в Москву по цене автобуса поедете? – вопросительно кивнул он в сторону своего такси.

Облако промолчало.

Автобус задерживался. В тоннеле под шлюзом Иваньковской ГЭС включили светофор.

«Таксист» сделал новое предложение:

– Осталось одно место. Отправляемся прямо сейчас. Кто едет?

– Вообще-то я спешу, – негромко произнесла девушка с краю.

– Сколько раз говорили людям: «Не ездите леваками, жизнь дороже!», а люди все равно едут, – строго отрезала деловая дама с портфелем.

– Да, это опасно, – согласилась девушка. – У меня месяц назад знакомый сел на Савеловском вокзале к частнику и не доехал до Дубны. Иномарка частника въехала в фуру, а знакомый с сотрясением мозга и переломами ребер загремел в Дмитровскую больницу. Физик, между прочим. Вроде, умный.

Дама с портфелем кашлянула и кивнула на «таксиста»:

– Еще надо проверить, что это за такси. Небось, и лицензии у него нету.

– Есть лицензия, – вежливо отозвался «таксист». – С лицензией поедете?

Дама промолчала и отвернулась.

У девушки зазвонил мобильный.

– Я уже выезжаю из Дубны, – ответила она в трубку. – Автобус опаздывает. Думаю, все равно успею.

Девушка посмотрела на часы и вытянула шею, вглядываясь в поток машин на перезде через Дмитровское шоссе. Высокого силуэта междугородного автобуса в череде авторанспорта все еще не было видно.

– Ладно, поехали, – бросила она шоферу «такси». – Только я сяду вперед.

– Поехали, – засуетился «таксист». Быстрым шагом засеменил к машине, снял с крыши фонарь с надписью «Такси» и махнул двум стоявшим в сторонке женщинам:

– Садитесь, отправляемся!

Женщины синхронно бросили сигареты в урну и уселись на заднее сидение.

Шофер открыл девушке дверь впереди слева:

– У меня праворульная. Не бойтесь. Ездит, как зверь.

Правый руль пробудил червь сомнения у девушки:

– А у вас точно есть лицензия?

Шофер, не смущаясь, вынул из-под солнцезащитного козырька автомобиля сложенную вчетверо бумажку:

– Да вот, смотрите. И медкомиссию сегодня прошел.

Беспокойство у девушки не утихало. Но отступать ей было почему-то неудобно. «Ну, раз медкомиссия, – думала она, – значит он и правда может быть из такси». Она осторожно разместилась на переднем сидении, пристегнула ремень и приготовилась к самому худшему, утешая себя мыслью «А вдруг повезет!».

Шофер позвонил кому-то по-мобильному: «Пятерка? Еду в Москву». Пятерка ответила женским голосом что-то озабоченное.

Поехали.

Когда поворачивали с кругового перекрестка на улицу Вокзальную, на площадь перед вокзалом Большая Волга въезжал междугородный автобус на Москву.

До поста ГИБДД сомнительный таксист ехал по правилам. Скрывшись от глаз гаишников за поворотом дороги в районе Карманово, он словно вырвался на свободу и понесся, как дикий зверь.

Он загонял маячившие впереди машины, как дичь. Мотор ревел, рычаг передач ходил, как ручка колодца. Глаза водителя искали добычу на дороге взглядом охотника.

Жещины на заднем сидении уснули от качки.

Девушка на переднем сидении вжалась в кресло и с ужасом следила за маневрами своего автомобиля.

– Вы не гоните, – успокаивала она азартного «таксиста», когда тот прибавлял обороты и так завывавшему двигателю. – Я не так уж и тороплюсь.

– Да вы не переживайте, – веселился шофер, – не смотрите, что двигатель ревет. Это так нужно. Я специально его тренировал, чтобы он быстрее разгонялся на обгонах.

Девушка на левом переднем сидении ощущала себя взятой в заложники. Встречные машины проносились всего в паре сантиметров, когда ее резвый водитель выезжал на встречную полосу при очередных обгонах. «Господи, спаси и сохрани! – думала она – Только доехать бы живой!» От шофера явно доносился запах вчерашнего перегара, хотя и перекрытый пахучим одеколоном.

– Знаете, – как можно убедительнее сказала она водителю, – мне придется вернуться в Дубну. Я забыла одну важную вещь дома. Высадите меня, пожалуйста, на какой-нибудь остановке по дороге.

– Так уже почти доехали! – удивился шофер. – Ну, ладно.

На остановке у какого-то дачного поселка стояли люди.

– Вот здесь, – попросила девушка. «Раз люди стоят, значит, скоро будет автобус», – рассудила она про себя.

Резвый водитель унесся в Москву, она осталась на остановке.

Автобус на Москву подошел действительно быстро, но тянулся по маршруту очень долго. Часто останавливался и подбирал дачников снова и снова.

– Слишком я пугливая, – печалилась девушка, трясясь в пригородном автобусе. – Надо было уже ехать до конца с этим сумасшедшим. Ничего бы, наверное, не случилось. А так опоздала всюду, и еще тошнит от этой тряски...

Долго стояли в непонятной пробке. Когда подъехали к ее источнику, оказалось – авария. Между двумя огромными фурами зажало легковую иномарку. Кабину ее полностью снесло, будто и не было ни водителя, ни пассажира впереди. Будто ни водитель, ни пассажир не были даже предусмотрены в ней.

Вокруг легковушки все было густо посыпано желтым песком с бурыми пятнами. Цвет иномарки был бежевым.

***

Дорогие пассажиры, не подвергайте, пожалуйста, свою жизнь опасности. Не садитесь в неизвестную вам машину с незнакомым водителем. Передвигайтесь на дальние расстояния безопасным общественным транспортом. В междугородных автобусах ваша жизнь застрахована. А водители действительно работают под контролем медиков.

Берегите себя и своих близких!