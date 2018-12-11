Депутаты принимают просителей сегодня

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Опубликовано: 11.12.2018 00:27
Автор: ОД

11 декабря 2018 года с 17.00 до 19.00 проводится прием населения депутатами городского совета. Депутаты принимают во всех районах города.

В левобережной части города:

ДК «Октябрь», ком. 222 - НАСОНОВ Павел Анатольевич.

В микрорайоне Большая Волга:

школа № 2, ком. 31 - ТАМОНОВ Андрей Владимирович.

В микрорайоне Черная речка:

в здании библиотеки по ул. Московская, д. 6, детский отдел - ВИКУЛИН Ярослав Николаевич.

В институтской части города:

в здании администрации по ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 116 - НИКОЛАЕВ Валерий Павлович.

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