Депутаты принимают просителей сегодня 11 декабря 2018 года с 17.00 до 19.00 проводится прием населения депутатами городского совета. Депут...

Памятка гражданину. Как противостоять ко… Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки физическим лицом...

За вывоз отходов придется платить по нор… На сегодняшний день 27 УК и ТСЖ Дубны из 45-ти подписали договоры на вывоз твердых коммунальных отхо...