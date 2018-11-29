В Дубне открылся мост

Подробности Опубликовано: 29.11.2018 13:18 Автор: Наталия Теряева

Движение по новому мосту через Волгу в Дубне торжественно открыли сегодня в полдень.

На короткую церемонию открытия в Дубну приехали представитель Президента РФ по Центральному федеральному округу И.О. Щеголев и губернатор Московской области А.Ю. Воробьев. Вместе с главой Дубны М.Н. Даниловым, директором ОИЯИ академиком В.А. Матвеевым, генеральным директором ГосМКБ "Радуга В.Н. Трусовым и депутатом Государственной думы И.К. Родниной они, как положено, перерезали красную ленточку.

Вместе с ними первыми по мосту прошли и проехали депутаты Московской областной думы А.В. Орлов и М.В. Шевченко, руководитель строительства, заместитель директора ДТФ "Мостоотряд-90" А.В. Крымский, депутаты Совета депутатов Дубны, представители Общественной палаты Дубны, представители предприятий и общественности города.

Движение по мосту открыла колонна тяжелой техники.

Сразу же после церемонии открытия моста горожане приступили к активному использованию нового сооружения: кто пешком, кто на автомобиле.

Движение пассажирских автобусов через Волгу будет по-прежнему осуществляться через тоннель плотины, предупредил еще до запуска моста (во вторник 27 ноября на брифинге в администрации) глава Дубны М.Н.Данилов. Новые маршруты автобусного движения через мост появятся к 1 января 2019 года после изучения транспортных потоков через мост и остальные магистрали Дубны. По новым маршрутам поедут автобусы средней и большой вместимости нового пассажирского перевозчика, который будет работать и в Дубне, и в Талдомском районе. Перевозчика выберут по конкурсу. Условия конкурса остаются прежними.