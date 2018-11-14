Жителей Дубны приглашают на экскурсии

К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на ...

C 12 по 18 ноября 2018 года в Дубне Госавтоинспекция зафиксировала 12 дорожно-транспортных происшест...

В 2018 году на дорогах Московской области погибло 790 человек, из них 19 детей. 18 ноября в честь Вс...