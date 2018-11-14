Жителей Дубны приглашают на экскурсии
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- Опубликовано: 14.11.2018 02:32
- Автор: ОД
Дубненский пассажирский перевозчик предлагает жителям города развлечься и съездить на экскурсии.
ООО "Рата-экспресс" организует в декабре сразу несколько поездок из Дубны в разные города.
9 декабря, воскресенье
Кимры
Спектакль Кимрского театра драмы и комедии "Кумкваты для Снегурочки"
Химки
ТЦ "Мега-Икеа-Ашан"
16 декабря, воскресенье
Химки
ТЦ "Мега-Икеа-Ашан"
22 декабря, суббота
Иваново
Центр текстильной продукции, шоп-тур
23 декабря, воскресенье
Химки
ТЦ "Мега-Икеа-Ашан"
Справки по телефонам: +7 49621 2 01 84, +7 925 874 44 24