Не берите в руки вакцину для хищников

Подробности Опубликовано: 12.09.2018 00:07 Автор: ОД

Уважаемые жители и гости городского округа Дубна! ГБУВ МО "Территориальное ветеринарное управление №2" Талдомская ветеринарная станция, участковая ветеринарная лечебница г. Дубны информирует: "Не берите в руки вакцину для хищников!".

В соответствии с указанием начальника Главного управления ветеринарии Московской области – главного государственного ветеринарного инспектора Московской области в целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных в период с 24 сентября по 7 октября 2018 года.

Раскладка вакцины будет проводиться в лесных массивах, парках, в том числе с использованием средств малой авиации, для распределения вакцины в труднодоступных местах.

Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которой заключен контейнер с вакциной.

Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений.

Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки!