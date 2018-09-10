В Подмосковье побеждает Андрей Воробьев

Подробности Опубликовано: 10.09.2018 05:02 Автор: ОД

В участковых избирательных комиссиях Московской области на выборах губернатора Подмосковья закончен подсчет голосов. В Дубне большинство избирателей проголосовали за действующего губернатора Андрея Воробьева.

Свои голоса за Андрея Воробьева в Дубне отдали 66,26% избирателей, посетивших участки для голосования (10 434 человек). Явка на выборы в Дубне составила 29,15%, это 15755 человек. Второе место с 12,19% голосов (1920 человек) занял представитель КПРФ Константин Черемисов. На третьем – ставленник "Партии роста" Борис Надеждин: 5,97% голосов или 940 человек. Четвертое место с 5,52% (869 человек) у кандидата от "Альянса зеленых" Лилии Беловой. Пятый результат показал руководитель фракции "Справедливой России" в Мособлдуме Игорь Чистюхин – 4,43% голосов (698 человек). На шестом месте руководитель фракции ЛДПР в Мособлдуме Кирилл Жигарев – 3,65% голосов избирателей (575 человек).

В целом по Московской области подсчет голосов еще не закончен. Однако предварительные данные Мособлизбиркома показывают, что на выборах лидирует Андрей Воробьев. На восемь утра постоянно обновляющиеся данные сайта Мособлизбиркома показывают такой расклад голосов по региону:

Белова Лилия Игоревна – 7,51%

Воробьев Андрей Юрьевич – 62,52%

Жигарев Кирилл Сергеевич – 5,77%

Надеждин Борис Борисович – 4,36%

Черемисов Константин Николаевич – 12,99%

Чистюхин Игорь Васильевич – 4,63%.





