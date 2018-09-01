С первым сентября!

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Опубликовано: 01.09.2018 01:24
Автор: ОД

Школьников и преподавателей Дубны поздравляет с Днем знаний глава города.

Дорогие учителя и преподаватели, школьники и студенты, тренеры и воспитанники спортивных школ!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!

1 сентября – это всегда волнительный праздник. Кто-то впервые идет в школу и начинает новый жизненный этап, а кто-то понимает всю ответственность, отправляясь в выпускной класс. Студенты открывают для себя новые дисциплины и готовятся к освоению полученной профессии. Наши уважаемые педагоги каждый год, встречаясь с новыми или повзрослевшими за лето ребятами, вдохновляют и вдохновляются, совершенствуют методики и помогают ученикам добиваться новых побед и успехов.

В этом году мы объединяем ДС «Радуга», СШ «Волна» и СШ «Дубна» в одну спортивную школу «Дубна». Спортивная подготовка будет вестись по федеральным стандартам по каждому виду спорта. Уверен, что эти перемены позволят улучшить результаты наших воспитанников и увеличить число чемпионов из Дубны!

Желаю всем успешного учебного года, пусть он запомнится приятными событиями, принесет новые знания, достижения и поможет обрести верных и преданных друзей.

Глава городского округа Дубны Максим Николаевич Данилов

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