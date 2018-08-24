Перекрытие дорог в связи с триатлоном в субботу

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Опубликовано: 24.08.2018 00:46
Автор: Администрация г. о. Дубна

В Дубне 25 августа 2018 года состоится 6-ой традиционный триатлон «Николов Перевоз». Соревнование будет состоять из трех этапов: плавание 1,5 км по руслу реки Волги, велогонка 40 км от ул. Строителей до Ратмино, без 10 км по набережной реки Волги.

Место проведения мероприятия: ДК «Мир», аллея Высоцкого, д.1-а. Начало соревнований – 11.00, окончание – 15.00

В связи с этим, движение автотранспорта и выезды из дворов на ул. Строителей, Векслера, Мичурина и Ратмино будут закрыты 25 августа с 11.00 до 14.00.

Администрация города, совместно с организаторами и участниками соревнования, просит автовладельцев с пониманием отнестись к необходимой мере закрытия движения автотранспорта по указанным улицам с целью обеспечения безопасности участников соревнования и зрителей.

Рекомендуемые парковки для участников и зрителей:

- Стоянка возле Дома быта по ул. Сахарова.

- Стоянка возле Дома ученых по ул. Жолио-Кюри.

- Стоянка на пл. Мира.

- ул. Мещерякова.

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