Власти Дубны поздравляют с Днем России

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Опубликовано: 12.06.2018 01:55
Автор: Super User

Дорогие жители Дубны! Искренне поздравляем вас с государственным праздником — Днем России!

12 июня уже стало символом национального единства, свободы и независимости нашей страны. Нас объединяют многовековая история, бесценное культурное и духовное наследие, великие победы и открытия, столетия дружбы, взаимопомощи и поддержки народов, населяющих нашу Родину. 
Безусловно, могущество и богатство страны создано руками нашего народа, искреннего, открытого, человечного, талантливого и щедрого! В этот день еще раз благодарим каждого, кто своим трудом вносит вклад в развитие и процветание государства — врачей и учителей, ученых и инженеров, сотрудников социальных служб и руководителей предприятий, государственных служащих и работников правоохранительных органов. 
Наше будущее и будущее всей страны — это ответственность каждого гражданина, только вместе мы сможем реализовать грандиозные планы и проекты, обеспечить экономическое благополучие и социальную стабильность. Спасибо дубненцам за неравнодушие и участие, за активную гражданскую позицию и за выбор, который вы делаете каждый день в пользу счастливой жизни на родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, мира и добра!

глава городского округа Дубна М. Н. Данилов,

председатель Совета депутатов городского округа Дубна С. А. Куликов

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