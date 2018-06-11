Праздничная программа «День России»

Подробности Опубликовано: 11.06.2018 08:45 Автор: ОД

Вот какие праздничные развлечения жителям и гостям Дубны предлагаются муниципалитетом в День России.

Площадь Космонавтов

16:00 – 17:00 – Показ авто- ретро техники, выставка – показ мототехники, объединение «Мото-Дубна»

17:00 – 18:00 - Посиделки с русской песней

Вас ждут хор «Сударушка», хор «Русская песня»

18:00 – 19:00 – Детская концертная развлекательная программа «Россия – мы дети твои»

Заканчивается программа флешмобом «Дети России»

19:00 – Вечерняя программа открывается флешмобом «Пошире шаг Россия» . В конце разворачивается 10-метровый флаг России.

Поздравления Главы города

19:00 – 20:00 – Концертная программа «Я люблю тебя Россия»

Парк семейного отдыха

17:00 – Закрытие Дней русской культуры

Праздничные хороводные гуляния в рамках Дня России

Музей археологии и краеведения

Бесплатная экскурсия «Дубна, которой не было». Начало в 12:00

В День России Музей археологии и краеведения объявляет День открытых дверей – бесплатный вход для всех посетителей