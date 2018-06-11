Праздничная программа «День России»
- Подробности
- Опубликовано: 11.06.2018 08:45
- Автор: ОД
Вот какие праздничные развлечения жителям и гостям Дубны предлагаются муниципалитетом в День России.
Площадь Космонавтов
16:00 – 17:00 – Показ авто- ретро техники, выставка – показ мототехники, объединение «Мото-Дубна»
17:00 – 18:00 - Посиделки с русской песней
Вас ждут хор «Сударушка», хор «Русская песня»
18:00 – 19:00 – Детская концертная развлекательная программа «Россия – мы дети твои»
Заканчивается программа флешмобом «Дети России»
19:00 – Вечерняя программа открывается флешмобом «Пошире шаг Россия» . В конце разворачивается 10-метровый флаг России.
Поздравления Главы города
19:00 – 20:00 – Концертная программа «Я люблю тебя Россия»
Парк семейного отдыха
17:00 – Закрытие Дней русской культуры
Праздничные хороводные гуляния в рамках Дня России
Музей археологии и краеведения
Бесплатная экскурсия «Дубна, которой не было». Начало в 12:00
В День России Музей археологии и краеведения объявляет День открытых дверей – бесплатный вход для всех посетителей