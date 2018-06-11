Праздничная программа «День России»

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Опубликовано: 11.06.2018 08:45
Автор: ОД

Вот какие праздничные развлечения жителям и гостям Дубны предлагаются муниципалитетом в День России.

 

Площадь Космонавтов                                                 

16:00 – 17:00 – Показ авто- ретро техники, выставка – показ мототехники, объединение «Мото-Дубна»

17:00 – 18:00 - Посиделки с русской песней

                     Вас ждут хор «Сударушка», хор «Русская песня»

18:00 – 19:00 – Детская концертная развлекательная программа «Россия – мы дети твои»

                     Заканчивается программа флешмобом «Дети России»

19:00 – Вечерняя программа открывается флешмобом «Пошире шаг Россия» . В конце разворачивается 10-метровый флаг России.

                     Поздравления Главы города

19:00 – 20:00 – Концертная программа «Я люблю тебя Россия»

Парк семейного отдыха                                    

17:00 – Закрытие Дней русской культуры

                    Праздничные хороводные гуляния в рамках Дня России

Музей археологии и краеведения                    

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