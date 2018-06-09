Не водите детей на новые детские площадки! Это опасно

Подробности Опубликовано: 09.06.2018 10:57 Автор: ОД

Глава Дубны просит родителей дошколят прислушаться к его обращению:

"Уважаемые жители и гости города Дубны!

В настоящее время в городе устанавливаются новые детские игровые площадки по губернаторской программе "Наше Подмосковье".

Убедительно просим вас соблюдать меры безопасности и не пользоваться незавершенными объектами. Это опасно. Данные площадки не до конца оборудованы. Кроме того, уже сейчас появились случаи вандализма. Если вы видите, что кто-то ломает или наносит какой-либо вред площадке, просим незамедлительно сообщать в органы полиции.

Торжественное открытие всех детских площадок состоится в ближайшее время, когда будут завершены все работы, установлено резиновое покрытие и благоустроена прилегающая территория".