Не водите детей на новые детские площадки! Это опасно

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Опубликовано: 09.06.2018 10:57
Автор: ОД

Глава Дубны просит родителей дошколят прислушаться к его обращению:

"Уважаемые жители и гости города Дубны! 

В настоящее время в городе устанавливаются новые детские игровые площадки по губернаторской программе "Наше Подмосковье". 
Убедительно просим вас соблюдать меры безопасности и не пользоваться незавершенными объектами. Это опасно. Данные площадки не до конца оборудованы. Кроме того, уже сейчас появились случаи вандализма. Если вы видите, что кто-то ломает или наносит какой-либо вред площадке, просим незамедлительно сообщать в органы полиции.  

Торжественное открытие всех детских площадок состоится в ближайшее время, когда будут завершены все работы, установлено резиновое покрытие и благоустроена прилегающая территория". 

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