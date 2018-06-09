Умер Салават Каримов

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Опубликовано: 09.06.2018 05:44
Автор: ОД

8 июня на 64-м году жизни безвременно ушел из жизни начальник Управления кадров и кадрово-социальной политики МКБ «Радуга» Салават Идрисович Каримов.

Салават Идрисович родился 18 сентября 1954 года в деревне Байряки Бавлинского района Республики Татарстан. В 1977 г. закончил Казанский авиационный институт по специальности аэродинамика и термодинамика. После окончания КАИ поступил на работу в МКБ «Радуга» инженером ОК-3. С 1983 г. по 1985 г. проходил воинскую службу в качестве заместителя командира роты воинской части в г.Ахтубинск Астраханской области. После службы вернулся в МКБ «Радуга» инженером - конструктором, а в 1988 году был избран на должность заместителя секретаря парткома предприятия. С 1992 года работал а Администрации г.Дубны, занимал должности инспектора по защите прав потребителей, управляющего делами городской Администрации. Там он проявил себя великолепным организатором городского управления. С 2005 года и до последнего дня жизни возглавлял Управление кадров и кадрово-социальной политики АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка».

За время работы на нашем предприятии проявил себя как высококвалифицированный, дисциплинированный, в высшей степени принципиальный и настойчивый начальник. Незаурядные организаторские способности, феноменальная память, увлеченность работой позволили ему сформировать сплоченный коллектив Управления кадров и активно влиять на здоровье коллектива ГосМКБ.

Благодаря таланту организатора, сочетающемуся с внимательным отношением к людям, Салават Идрисович мог решить любые сложные вопросы, был готов помочь в трудной ситуации. Он обладал прекрасным чувством юмора, которое помогало ему справиться с очень серьезными нагрузками. Его загруженность на работе не мешала ему оставаться открытым и душевным человеком.

Салават Идрисович Каримов вел большую общественную работу. Он неоднократно принимал активное участие в переписи населения, а также в муниципальных, региональных и федеральных выборах, за что был награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а в 2018 году его заслуги в организации выборов Президента страны отмечены Благодарственным письмом Избирательной комиссии Московской области.

За годы работы С.И. Каримов  был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «За безупречную службу».

Салават Идрисович был хорошим мужем, отцом, любил жизнь, работу, природу. Память о нем надолго сохранится в сердцах всех, кто с ним общался, жил и работал.

Прощание состоится 11 июня с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале ДГБ по адресу: ул.Карла Маркса, д.30.

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