С Пасхой Христовой!

Подробности Опубликовано: 08.04.2018 07:22 Автор: Наталия Теряева

Вот и наступило светлое Христово Воскресение. Накануне, в Великую Субботу Страсной Седмицы, православные верующие Дубны, как обычно пришли освятить куличи и пасхальные яйца в храмы города.

Отрадно отметить, что вчера прихожане принесли на освящение именно куличи и пасхальные яйца. Не было в их корзинах со снедью палок колбасы, жареных кур, чебуреков и тому подобных закусок, как это наблюдалось прежде. Тогда казалось, что люди несут на благословение в церковь всю еду, которую собрали в доме у себя и у соседей.

Освящая куличи в ратминской церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, священник похвалил прихожан за то, что они массово пришли в церковь накануне великого праздника. И напомнил прихожанам, что, кроме великого праздника Пасхи, церковные службы идут в течение года регулярно и что, заботясь о своей душе, не стоит забывать и об этом.

Христос воскрес!