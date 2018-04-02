Из-за аварии перекроют тепло

Подробности Опубликовано: 02.04.2018 18:51 Автор: ОД

Вниманию жителей города Дубны! 3 апреля 2018 года с 10:00 до устранения авария (ориентировочно до 14:00) в связи с аварийным ремонтом тепловой сети будет отключен теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение к жилым домам и зданиям на ул. Вернова дд. 5, 7, 9, ул. Станционная, д. 32, пр. Боголюбова, дд. 17, 19 ("Терминалы А, Б"), административно-бытовому зданию ДТФ "Мостоотряд".

По информации главного инженера ОАО "ЭНЕРГОТЕН" Ю.А. Прохорова