Из-за аварии перекроют тепло

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Опубликовано: 02.04.2018 18:51
Автор: ОД

Вниманию жителей города Дубны! 3 апреля 2018 года с 10:00 до устранения авария (ориентировочно до 14:00) в связи с аварийным ремонтом тепловой сети будет отключен теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение к жилым домам и зданиям на ул. Вернова дд. 5, 7, 9, ул. Станционная, д. 32, пр. Боголюбова, дд. 17, 19 ("Терминалы А, Б"), административно-бытовому зданию ДТФ "Мостоотряд".

 

По информации главного инженера ОАО "ЭНЕРГОТЕН" Ю.А. Прохорова

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