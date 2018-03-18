Россия – это мы

Подробности
Опубликовано: 18.03.2018 10:58
Автор: Наталия Теряева

В Дубне, как и по всей России, идет голосование на выборах Президента страны. Одновременно жители наукограда провели флешмоб под названием "Россия – это я!" и установили рекорд для Книги Гиннесса.

К полудню пятая часть избирателей Дубны отдала свои голоса на избирательных участках. В первой половине дня проголосовали руководители Объединенного института ядерных исследований и МКБ "Радуга".

Директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев принял участие в выборах Президента России на избирательном участке в ДК "Мир" ОИЯИ:

Matveev vibori

Генеральный директор ОАО "МКБ "Радуга" В.Н.Трусов отдал свой голос на избирательном участке в левобережной школе №10:

Trusov vibori

Со всей семьей на выборы Президента России пришел на избирательный участок в школе №4 замминистра образования и науки РФ академик Г.В.Трубников:

Trubnikov vibori

Всем желающим на избирательных участках дарили значки с логотипом избирательной кампании:

znachki vibori

Ровно в полдень на площади перед железнодорожным вокзалом Большая Волга рекордом для Книги Гиннесса завершился флешмоб "Россия – это я!". Люди всех возрастов и профессий собрались в большой круг вокруг исторического паровоза и образовали букву "О" слова "Россия". В это же самое время букву "Р" этого слова изобразили участники того же флешмоба в Талдоме. Буквы "С", "И" и "Я" создали такие же участники флэшмоба в Долгопрудном, Химках, Лобне и Дмитрове. Рекорд состоял в том, что участники флешмоба "Россия – это я!" в шести городах Северного Подмосковья путем координации своих действий образовали свои буквы слова "Россия" одновременно.

Готовился флешмоб долго, глава Дубны Максим Данилов посетил все предприятия Дубны и на встречах с их коллективами предложил всем участвовать в этом событии под девизом "Россия – это я!". Сегодня на площадь к вокзалу Большая Волга пришли все, кто захотел присоединиться к акции и выразить этим свою общность с жителями, как минимум, шести городов Подмосковья.

Похоже, все участники флешмоба уже успели проголовать на выборах, поскольку в их разговорах между собой звучало мнение: если ты хочешь улучшить жизнь свою и жизнь страны, надо идти на выборы и деятельно менять ее, а не бурчать дома на диване или перед компьютером и телевизором. Ведь Россия – это все мы. И чтобы что-то изменить, надо действовать, а не разговаривать. А если не нравятся зарегистрированные кандидаты, попробуй в следующий себя выдвинуть в кандидаты. Но для этого сначала докажи, что ты достоин доверия людей. 

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Россия – это мы

В Дубне, как и по всей России, идет голосование на выборах Президента страны. Одновременно жители на...

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Как вырастить ребенка "по Макаренко…

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мир...

О профессиях будущего расскажут в Дубне

II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из...

Военкомы ответят на вопросы родителей пр…

Перед весенним призывом на военную службу военные комиссары Московской области проводят горячую лини...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "…

В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна...

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться