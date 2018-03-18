Россия – это мы

Подробности Опубликовано: 18.03.2018 10:58 Автор: Наталия Теряева

В Дубне, как и по всей России, идет голосование на выборах Президента страны. Одновременно жители наукограда провели флешмоб под названием "Россия – это я!" и установили рекорд для Книги Гиннесса.

К полудню пятая часть избирателей Дубны отдала свои голоса на избирательных участках. В первой половине дня проголосовали руководители Объединенного института ядерных исследований и МКБ "Радуга".

Директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев принял участие в выборах Президента России на избирательном участке в ДК "Мир" ОИЯИ:

Генеральный директор ОАО "МКБ "Радуга" В.Н.Трусов отдал свой голос на избирательном участке в левобережной школе №10:

Со всей семьей на выборы Президента России пришел на избирательный участок в школе №4 замминистра образования и науки РФ академик Г.В.Трубников:

Всем желающим на избирательных участках дарили значки с логотипом избирательной кампании:

Ровно в полдень на площади перед железнодорожным вокзалом Большая Волга рекордом для Книги Гиннесса завершился флешмоб "Россия – это я!". Люди всех возрастов и профессий собрались в большой круг вокруг исторического паровоза и образовали букву "О" слова "Россия". В это же самое время букву "Р" этого слова изобразили участники того же флешмоба в Талдоме. Буквы "С", "И" и "Я" создали такие же участники флэшмоба в Долгопрудном, Химках, Лобне и Дмитрове. Рекорд состоял в том, что участники флешмоба "Россия – это я!" в шести городах Северного Подмосковья путем координации своих действий образовали свои буквы слова "Россия" одновременно.

Готовился флешмоб долго, глава Дубны Максим Данилов посетил все предприятия Дубны и на встречах с их коллективами предложил всем участвовать в этом событии под девизом "Россия – это я!". Сегодня на площадь к вокзалу Большая Волга пришли все, кто захотел присоединиться к акции и выразить этим свою общность с жителями, как минимум, шести городов Подмосковья.

Похоже, все участники флешмоба уже успели проголовать на выборах, поскольку в их разговорах между собой звучало мнение: если ты хочешь улучшить жизнь свою и жизнь страны, надо идти на выборы и деятельно менять ее, а не бурчать дома на диване или перед компьютером и телевизором. Ведь Россия – это все мы. И чтобы что-то изменить, надо действовать, а не разговаривать. А если не нравятся зарегистрированные кандидаты, попробуй в следующий себя выдвинуть в кандидаты. Но для этого сначала докажи, что ты достоин доверия людей.