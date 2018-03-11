Скончался физик-теоретик Константин Гудима

Подробности Опубликовано: 11.03.2018 05:09 Автор: Super User

Сотрудники Лаборатории теоретической физики ОИЯИ скорбят о кончине замечательного физика-теоретика Константина Кирилловича Гудимы.

Константин Кириллович Гудима ушел из жизни в Кишиневе, 8 марта, на 76-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни.

Начало его научного пути было тесно связано с ОИЯИ и Дубной, сюда он приехал в рядах первых студентов из Молдавии, здесь в Лаборатории теоретической физики подготовил свою кандидатскую диссертацию. Среди физиков Дубны у Константина Кирилловича было много друзей, коллег, научные интересы которых тесно переплетались с его интересами. Большое число его научных работ сделано в соавторстве с дубненскими учеными.

В ОИЯИ работали и продолжают работать ученики Константина Кирилловича.

Его уход из жизни — невосполнимая утрата для науки. Мы будем хранить светлую память о Константине Кирилловиче Гудиме — выдающемся ученом и замечательном человеке.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям Константина Кирилловича.