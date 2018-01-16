День российской печати отметили в администрации Дубны

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Опубликовано: 16.01.2018 18:19
Автор: Наталия Теряева

С Днем российской печати журналистов Дубны 15 января торжественно поздравил глава города Максим Николаевич Данилов.

Сотрудников редакций дубненских СМИ глава Дубны принимал у себя вместе с председателем Совета депутатов Дубны Сергеем Александровичем Куликовым.

Оба руководителя города тепло поздравили виновников торжества с их профессиональным праздником, который в нынешнем году пришелся на субботу.

Поскольку цена печатного слова очень высока, на средствах массовой информации лежит огромная ответственность за плоды их деятельности. Об этом говорилось в праздничном приветстии руководителей Дубны. Они поблагодарили работников местных СМИ за  честность и принципиальность и с уверенностью в дальнейшем плодотворном сотрудничестве со СМИ пожелали журналистам здоровья и успехов.

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Коллективу редакции «Открытой Дубны», как и коллективам редакций других местных СМИ глава Дубны и председатель Совета депутатов торжественно вручили благодарственное письмо за наш нелегкий и не всегда благодарный труд.

В разговоре за праздничным круглым столом журналисты и руководство города обсудили пути дальнейшего сотрудничества на благо жителей Дубны и развития предпринимательства  в нашем наукограде. 

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