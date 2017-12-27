Сменился адрес миграционной службы

Подробности
Опубликовано: 27.12.2017 12:20
Автор: И.Л.Михайлова

Вниманию дубненцев: сменился адрес миграционного отдела полиции города Дубны. Вместо Курчатова, 32 теперь следует приходить на прием на Луговую, 26 А (рядом с газовой службой). Справки по телефону 8 (926) 241-43-57.

"Уважаемые жители и гости города! Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон – 8-926-241-43-57.

Для вашего удобства и экономии времени Отдел по вопросам миграции рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru. (Вы самостоятельно выбираете удобное для вас время и приходите за нужной услугой.)"

ОМВД России по городскому округу Дубна

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