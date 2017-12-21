Голосуйте за новогоднюю Дубну

Подробности Опубликовано: 21.12.2017 11:21 Автор: Оксана Егоркина

Города Подмосковья снова столкнулись в схватке, в этот раз за звание лучшего места для празднования Нового года в регионе.

Голосование проходит на туристическом портале "Путеводитель по Московской области" до 29 декабря. Проголосовать за понравившееся направление можно по ссылке https://welcome.mosreg.ru/stories/best-city-in-moscow-region! Пока лидируют Мытищи, Щелковский м.р. и Сергиево-Посадский м.р..

Если вам нравится Дубна как город туризма, то не поленитесь проголовать за нее.