Новый глава Дубны торжественно вступил в должность
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- Опубликовано: 20.12.2017 16:18
- Автор: Наталия Теряева
Инаугурация нового главы Дубны состоялась сегодня, 20 декабря, в Органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна".
Клятву верности своим обязанностям принес жителям Дубны избранный и утвержденный Советом депутатов на посту главы города Максим Николаевич Данилов. Новым председателем Совета депутатов народные избранники выбрали Сергея Александровича Куликова. М.Н.Данилова с утверждением на новом посту поздравила со сцены Органного зала вице-губернатор Московской области Наталья Сергеевна Виртуозова.
Таким образом, за последние два месяца в Дубне изменилась система управления городом. Теперь глава города управляет деятельностью администрации – местной исполнительной властью. Местное законодательное собрание возглавляет председатель Совета депутатов.
Торжественную церемонию вступления нового главы Дубны во власть совместили с традиционным новогодним примемом у главы города. Обычно это мероприятие посвящено подведению итогов года и награждению особо проявивших себя жителей Дубны. Нынешний новогодний прием не стал исключением. Награды нашли своих героев.
В номинации «Награда года» чествовали
- научного руководителя Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований, академика Юрия Цолаковича Оганесяна, отмеченного Орденом за заслуги перед Отечеством II степени
- директора Объединенного института ядерных исследований, академика Виктора Анатольевича Матвеева, награжденного Орденом за заслуги перед Отечеством III степени
- многодетную семью супругов Юрия Анатольевича и Веронику Флориновну Нефедовых, удостоенных медали Ордена «Родительская слава»
В номинация «Лучшая инвестиционная площадка» отмечена Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», генеральный директор - Антон Владимирович Афанасьев
В номинация «На благо жителей Подмосковья» звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено Елене Геннадиевне Чеботаревой – учителю русского языка и литературы лицея «Дубна».
По итогам XV областного конкурса «Лучший врач Московской области» определены 23 победителя, среди которых два врача из Дубны:
- В номинации «Лучший педиатр» победил Виктор Павлович Леонов – заведующий детской поликлиникой №1
- В номинации «Лучший терапевт» победил Александр Константинович Вейкин - заведующий терапевтическим отделением ГАУЗ МО «Дубненская городская больница»
Благодарственным письмом Московской областной Думы награжден Алексей Владимирович Чарыков – директор детской юношеской спортивной школы «Дубна».
Победителем областного конкурса «Лучший по профессии» среди водителей разных классов в категории «Автобус малой вместимости» стал Александр Владимирович Садовников – водитель ООО «Рата-Экспересс».
В номинация «С любовью к городу и людям» наградили семью Елены Владимировны и Николая Егоровича Васильевых, воспитавших двоих родных и четверых приемных детей, оставшихся без попечения родителей.
«Лучший спортивный коллектив года» – Дворец спорта «Радуга», директор Игорь Альбертович Вяземский
«Лучшая спортивная команда года» – Отделение плавания ДЮСШ «Дубна», старший тренер Егоров Сергей Михайлович
«Лучший творческий коллектив года» – Детская Школа Искусств «Рапсодия» - директор Лариса Константиновна Шмагина
«Доброе сердце» - Дмитрий Игоревич Мокеев – генеральный директор ООО «МВ», который в 2016 году предоставлял питание для 7-ми детей, мама которых находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии. В ноябре 2017 года, ежедневно, на протяжении трех недель в семью «погорельцев» доставлялось горячее питание.
Благодарность за многолетний труд на благо города и его жителей вручена предприятиям и учреждениям-юбилярам: 80 лет – ВРГС, школа №1 г. Дубны, 30 лет – ПТО ГХ, 25 лет – Энергия-Тензор и Микротехнология, 20 лет – Криптен