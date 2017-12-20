Новый глава Дубны торжественно вступил в должность

Подробности Опубликовано: 20.12.2017 16:18 Автор: Наталия Теряева

Инаугурация нового главы Дубны состоялась сегодня, 20 декабря, в Органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей "Дубна".

Клятву верности своим обязанностям принес жителям Дубны избранный и утвержденный Советом депутатов на посту главы города Максим Николаевич Данилов. Новым председателем Совета депутатов народные избранники выбрали Сергея Александровича Куликова. М.Н.Данилова с утверждением на новом посту поздравила со сцены Органного зала вице-губернатор Московской области Наталья Сергеевна Виртуозова.

Таким образом, за последние два месяца в Дубне изменилась система управления городом. Теперь глава города управляет деятельностью администрации – местной исполнительной властью. Местное законодательное собрание возглавляет председатель Совета депутатов.

Торжественную церемонию вступления нового главы Дубны во власть совместили с традиционным новогодним примемом у главы города. Обычно это мероприятие посвящено подведению итогов года и награждению особо проявивших себя жителей Дубны. Нынешний новогодний прием не стал исключением. Награды нашли своих героев.

В номинации «Награда года» чествовали

научного руководителя Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований, академика Юрия Цолаковича Оганесяна, отмеченного Орденом за заслуги перед Отечеством II степени

директора Объединенного института ядерных исследований, академика Виктора Анатольевича Матвеева, награжденного Орденом за заслуги перед Отечеством III степени

многодетную семью супругов Юрия Анатольевича и Веронику Флориновну Нефедовых, удостоенных медали Ордена «Родительская слава»

В номинация «Лучшая инвестиционная площадка» отмечена Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», генеральный директор - Антон Владимирович Афанасьев

В номинация «На благо жителей Подмосковья» звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено Елене Геннадиевне Чеботаревой – учителю русского языка и литературы лицея «Дубна».

По итогам XV областного конкурса «Лучший врач Московской области» определены 23 победителя, среди которых два врача из Дубны:

В номинации «Лучший педиатр» победил Виктор Павлович Леонов – заведующий детской поликлиникой №1

В номинации «Лучший терапевт» победил Александр Константинович Вейкин - заведующий терапевтическим отделением ГАУЗ МО «Дубненская городская больница»



Благодарственным письмом Московской областной Думы награжден Алексей Владимирович Чарыков – директор детской юношеской спортивной школы «Дубна».



Победителем областного конкурса «Лучший по профессии» среди водителей разных классов в категории «Автобус малой вместимости» стал Александр Владимирович Садовников – водитель ООО «Рата-Экспересс».

В номинация «С любовью к городу и людям» наградили семью Елены Владимировны и Николая Егоровича Васильевых, воспитавших двоих родных и четверых приемных детей, оставшихся без попечения родителей.



«Лучший спортивный коллектив года» – Дворец спорта «Радуга», директор Игорь Альбертович Вяземский

«Лучшая спортивная команда года» – Отделение плавания ДЮСШ «Дубна», старший тренер Егоров Сергей Михайлович

«Лучший творческий коллектив года» – Детская Школа Искусств «Рапсодия» - директор Лариса Константиновна Шмагина



«Доброе сердце» - Дмитрий Игоревич Мокеев – генеральный директор ООО «МВ», который в 2016 году предоставлял питание для 7-ми детей, мама которых находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии. В ноябре 2017 года, ежедневно, на протяжении трех недель в семью «погорельцев» доставлялось горячее питание.



Благодарность за многолетний труд на благо города и его жителей вручена предприятиям и учреждениям-юбилярам: 80 лет – ВРГС, школа №1 г. Дубны, 30 лет – ПТО ГХ, 25 лет – Энергия-Тензор и Микротехнология, 20 лет – Криптен