Кто хочет, пусть едет. Будем болеть на расстоянии

Подробности Опубликовано: 08.12.2017 06:02 Автор: Наталия Теряева

Не успел осесть осадок от решения Международного олимпийского комитета не допускать сборную России на Олимпиаду-2018 под государственным флагом, как разочарованых граждан России некоторые государственные и спортивные деятели начали уговаривать, что все не так плохо. Хочу высказаться по этому поводу как гражданин и налогопательщик, пока спортсмены собираются принять свое коллективное решение о поездке на Олимпиаду в Корею.

Обвинив мое государство в кормлении спортсменов допингом, МОК возложил вину за это и на меня лично. Потому что это и на мои отчисления в госбюджет тренировали спортсменов олимпийской сборной.

Я, как, видимо, и большинство граждан России, себя виноватой не чувствую, считаю это обвинение несправедливым и возмутительным.

Примененный к России Международным олимпийским комитетом принцип коллективной ответственности осудил и Президент России Владимир Путин. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», – сказал он.

Считаю, что президенту Путину надо быть последовательным и защитить меня вместе со всеми остальными гражданами России от нанесенного нам Международным олимпийским комитетом оскорбления.

Для этого нужно привлечь к личной ответственности тех лиц, которые, по словам Путина, «дали повод для этого». Это те лица, которые приняли на очень ответственную должность пресловутого Григория Родченкова, которые должны были контролировать его деятельность на этом посту и которые допустили его отъезд за границу в 2016 году, спустя год после обвинений Родченкова со стороны независимой комиссии WADA в служебных преступлениях.

Три фамилии «давших повод» лиц назвал МОК: Мутко, Жуков, Чернышенко. Учитывая размер бедствия и его общественный резонанс, думаю, что эти чиновники должны быть немедленно уволены со своих постов, а в их деятельности необходимо разобраться Следственному комитету РФ с целью установления степени ответственности каждого из них за государственный позор.

Сейчас эти лица оправдывают достигнутый под их руководством результат политической конъюнктурой. Однако странно, что занимая долгие годы столь высокие посты и представляя свою страну на мировой арене, они только сейчас вспомнили о политической составляющей своей деятельности.

Следственный комитет России должен тщательно разобраться во всем, что происходило с олимпийской сборной России и назвать обществу фамилии всех виновных в нанесенном нашей стране оскорблении.

Слишком дорого России обходится «давание повода» кому-либо выставлять нашу страну в дурном свете.

Теперь о спортсменах. Я присоединяюсь к словам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева: «За тех, кто поедет на Олимпиаду, мы, как и всегда, будем болеть как за своих российских спортсменов. А тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке».

Понимаю эти слова так. Все российские спортсмены уже подверглись дискриминации решением МОК о недопуске сборной России на Олимпиаду под государственным флагом. Это означает, что для них соревновательная борьба будет заведомо неравной и несправедливой.

То есть с самого первого шага на Олимпиаде в Корее они будут в дискриминированном статусе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это огромное психологическое давление.

Ситуация похожа на положение евреев в царской России до 1917 года, когда действовала процентная норма на количество обучающихся в средних и высших учебных заведениях евреев-иудеев. Чтобы поступить в вузы и лицеи, дети из иудейских семей должны были получить лишь самые высокие оценки на экзаменах, продемонстрировать блестящие знания и высокую жизненную стойкость. Это была борьба за выживание.

Та же история сегодня – с российскими спортсменами на Олимпиаде в Корее.

Если спортсмен из России силен телом и духом настолько, что с увереностью преодолеет дискриминационную нагрузку, то он может попробовать доказать свою силу в заведомо неравной и несправедливой борьбе. Но за свой собственный счет или при поддержке частных спонсоров. Олимпиада – борьба не за выживание, а государство знает, что она будет неравной и несправедливой. Государству это объявлено Международным олимпийским комитетом.

Не допустив сборную России под государственным флагом на Олимпиаду в Корею, Международный олимпийский комитет фактически сам снял вопрос о государственном финансировании участия в этой Олимпиаде российских спортсменов.

Мы будем болеть за мужественных спортсменов издалека, заочно, без телетрансляций. А когда они вернутся в Россию с олимпийскими медалями, назовем их героями.

Государство же попросим помочь тем нашим олимпийцам, кто достиг вершин, но остался дома. Налогоплательщики с готовностью поддержат наших выдающихся спортсменов, если они решат посвятить свой талант развитию любительского спорта внутри России. Спорт России нужен для здоровья и красоты наших граждан, а не ради высоких доходов отдельных, пусть и выдающихся личностей.

Сегодняшнюю систему поддержки спорта высоких достижений мы унаследовали от Советского Союза. В СССР она была частью идеологической системы. При этом спорт был условно любительским. Все спортсмены должны были зарабатывать на жизнь профессией, а не участием в соревнованиях. Им платили зарплаты по месту работы и стипендии по месту учебы, хотя, конечно, большую часть времени спортсмены проводили не на рабочих местах и не за партами аудиторий, а на тренировках. В рыночных условиях новой России советские механизмы поддержки спорта высоких достижений при отсутствии идеологии вошли в противоречие с общественными и государственными интересами. Спортсмены стали очень состоятельными професионалами, а государство их поддерживает как малоимущих любителей. И этот механизм, и сам подход к участию России в мировом спорте высоких достижений, очевидно должен быть пересмотрен.