Максим Данилов возглавит Дубну на ближайшие пять лет

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Опубликовано: 06.12.2017 19:16
Автор: ОД
Фото: http://www.naukograd-dubna.ru/

На сегодняшнем заседании городского совета депутатов в повестке дня стояли вопросы об избрании главы города и об избрании председателя горсовета.

Новым главой города стал исполняющий обязанности руководителя администрации Дубны Максим Николаевич Данилов.Решение об этом вступило в силу прямо на заседании. Инаугурация состоится 20 декабря. "К исполнению полномочий Главы города Дубны М.Н. Данилов приступает не позднее 5 января 2018 г., -  говорится в пресс-релизе администрации города. - Председателем Совета депутатов города Дубны Московской области избран С.А. Куликов".

Напомним, что жители городов РФ больше не выбирают своих мэров с конца 2014 года, когда вступили в силу поправки в федеральный закон о принципах местного самоуправления.

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