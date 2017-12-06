Максим Данилов возглавит Дубну на ближайшие пять лет

Подробности Опубликовано: 06.12.2017 19:16 Автор: ОД

На сегодняшнем заседании городского совета депутатов в повестке дня стояли вопросы об избрании главы города и об избрании председателя горсовета.

Новым главой города стал исполняющий обязанности руководителя администрации Дубны Максим Николаевич Данилов.Решение об этом вступило в силу прямо на заседании. Инаугурация состоится 20 декабря. "К исполнению полномочий Главы города Дубны М.Н. Данилов приступает не позднее 5 января 2018 г., - говорится в пресс-релизе администрации города. - Председателем Совета депутатов города Дубны Московской области избран С.А. Куликов".

Напомним, что жители городов РФ больше не выбирают своих мэров с конца 2014 года, когда вступили в силу поправки в федеральный закон о принципах местного самоуправления.