Объявлены победители премии "Наше Подмосковье"

Подробности Опубликовано: 29.11.2017 08:58 Автор: ОД

В Доме правительства Московской области 28 ноября объявили победителей премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". В их числе 23 проекта из Дубны.

Вот имена победителей:

Ирина Алексеева – Шефство над фонтаном

Лилия Алексеева – Клуб «Русские традиции»

Екатерина Алямкина – Этно-квест «Тропою предков»

Каринэ Аствацатурова – Развитие творческой мастерской «Улыбка» в сфере театрального жанра

Анастасия Говорова – Театр «Дорогою добра»

Оксана Давыдова – Благоустройство придомовой территории (Вернова, 5)

Анастасия Злотникова – Клуб активного отдыха «КЕДЫ»

Татьяна Иванова – Приют для бездомных животных «Верный Друг»

Дмитрий Кокорев – Сноупарк в Дубне

Евгения Крупская – Открытый межрегиональный парафестиваль искусств «Добрый мир»

Юлиана Кукарникова – Городской театр-лаборатория

Роман Лобазников – Достойные называться Спартой

Фарит Мухтасаров – Предпечатная подготовка и издание книги «Татары Подмосковья»

Игорь Немучинский – Первенство по плаванию на призы газеты «Вести Дубны»

Дарья Писарева – Интернет-площадка для многодетных Дубны

Михаил Подлесный – Народный Левобережный парк

Виталий Помозов – Фестиваль песен советских мультфильмов

Елена Помозова – Ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов»

Ольга Савватеева – Непрерывное экологическое образование в Дубне

Василий Семин– Ежегодный Дубненский слет туристов

Татьяна Синицкая – Детский туристический слет

Евгения Смирнова – Спорт для каждого из нас

Мария Соболева – Частный коррекционный центр «Развитие».

Нетрудно заметить, что некоторые имена и проекты оказываются в списке победителей из года в год. Например, Ирина Алексеева (помощник депутата Мособлдумы Марины Шевченко) – 2014, 2015, 2017, Лилия Алексеева (директор Центра национальных культур в Дубне) – 2014, 2015, 2016, 2017, военно-спортивный клуб "Спарта" – 2015, 2016, 2017, тот или иной сотрудник издания "Вести Дубны" – 2015, 2016, 2017.

Поздравляем всех 23 победителей и советуем не огорчаться 37 побежденным, если они делают свой проект не для премии, а для людей. Люди вашу работу все равно оценят по достоинству.