Объявлены победители премии "Наше Подмосковье"
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- Опубликовано: 29.11.2017 08:58
- Автор: ОД
В Доме правительства Московской области 28 ноября объявили победителей премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". В их числе 23 проекта из Дубны.
Вот имена победителей:
Ирина Алексеева – Шефство над фонтаном
Лилия Алексеева – Клуб «Русские традиции»
Екатерина Алямкина – Этно-квест «Тропою предков»
Каринэ Аствацатурова – Развитие творческой мастерской «Улыбка» в сфере театрального жанра
Анастасия Говорова – Театр «Дорогою добра»
Оксана Давыдова – Благоустройство придомовой территории (Вернова, 5)
Анастасия Злотникова – Клуб активного отдыха «КЕДЫ»
Татьяна Иванова – Приют для бездомных животных «Верный Друг»
Дмитрий Кокорев – Сноупарк в Дубне
Евгения Крупская – Открытый межрегиональный парафестиваль искусств «Добрый мир»
Юлиана Кукарникова – Городской театр-лаборатория
Роман Лобазников – Достойные называться Спартой
Фарит Мухтасаров – Предпечатная подготовка и издание книги «Татары Подмосковья»
Игорь Немучинский – Первенство по плаванию на призы газеты «Вести Дубны»
Дарья Писарева – Интернет-площадка для многодетных Дубны
Михаил Подлесный – Народный Левобережный парк
Виталий Помозов – Фестиваль песен советских мультфильмов
Елена Помозова – Ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов»
Ольга Савватеева – Непрерывное экологическое образование в Дубне
Василий Семин– Ежегодный Дубненский слет туристов
Татьяна Синицкая – Детский туристический слет
Евгения Смирнова – Спорт для каждого из нас
Мария Соболева – Частный коррекционный центр «Развитие».
Нетрудно заметить, что некоторые имена и проекты оказываются в списке победителей из года в год. Например, Ирина Алексеева (помощник депутата Мособлдумы Марины Шевченко) – 2014, 2015, 2017, Лилия Алексеева (директор Центра национальных культур в Дубне) – 2014, 2015, 2016, 2017, военно-спортивный клуб "Спарта" – 2015, 2016, 2017, тот или иной сотрудник издания "Вести Дубны" – 2015, 2016, 2017.
Поздравляем всех 23 победителей и советуем не огорчаться 37 побежденным, если они делают свой проект не для премии, а для людей. Люди вашу работу все равно оценят по достоинству.