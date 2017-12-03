Традиционные сирены

Подробности Опубликовано: 03.12.2017 05:17 Автор: ОД

"Управление безопасности администрации города Дубны извещает, что 5 декабря проводятся комплексные технические проверки: Региональной системы оповещения населения Московской области с 11.00 до 12.00 и Комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области с 12.00 до 13.00, - с включением электросирен и передачей кратких речевых сообщений по каналам радиовещания и кабельного ТВ.

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие".

Управление безопасности администрации города Дубны