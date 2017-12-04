Важные новости от ИРЦ "Дубна"

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Опубликовано: 04.12.2017 20:09
Автор: ОД

ООО «Информационно-расчетный центр «Дубна» доводит до своих абонентов следующую информацию: в соответствии с поручением Территориального  подразделения МВД России по вопросам  деятельности в сфере миграции г.о. Дубна, а также в целях выполнения действующего законодательства, регулирующего предоставления услуг в электронного виде посредством специализированного портала Госуслуг с 1 декабря 2017 г. вносятся изменения предоставления услуги: «Первичный прием документов граждан (кроме граждан, регистрирующихся в индивидуальные жилые дома и граждан, выбравших непосредственный способ управления в многоквартирных жилых домах) на регистрацию по месту пребывания и по месту жительства» (далее – услуга регистрации) оказываемой в подразделениях  ООО «ИРЦ «Дубна».

Перед посещением подразделений ООО «ИРЦ «Дубна» за получением услуги регистрации вам необходимо совершить следующие действия:

Зарегистрироваться на портале госуслуг (подробная инструкция размещена на сайте ООО «ИРЦ «Дубна» в разделе "Информация отдела по регистрации и учету движения населения").

Осуществить подачу заявления на временную/постоянную регистрацию или снятие с регистрационного учета через личный кабинет портала госуслуг (подробная инструкция размещена на сайте ООО «ИРЦ «Дубна» в разделе "Информация отдела по регистрации и учету движения населения").

В случае регистрации нескольких совершеннолетних граждан РФ действия, изложенные в п.1.2 необходимо осуществить в отношении каждого регистрируемого.

После подачи необходимого заявления в электронном виде через личный кабинет госуслуг вам необходимо обратиться в одно из подразделений ООО «ИРЦ «Дубна» по адресам ул. Сахарова д.4, пр. Боголюбова д.16, ул. Энтузиастов д.5а, ул. Свободы д.20 с оригиналами необходимых документов (перечень документов размещен на сайте ООО «ИРЦ «Дубна» в разделе "Информация отдела по регистрации и учету движения населения" – "Регистрация граждан РФ") для завершения процедуры услуги регистрации.

Консультации по документам и процедуре «Услуга регистрации» оказывают сотрудники ООО «ИРЦ «Дубна» по следующим телефонным номерам:

г. Дубна, ул. Сахарова д.4. Телефон: 8-49621-4-62-17, 8-49621-4-72-05

г. Дубна, пр. Боголюбова д.16 Телефон: 8-49621-4-53-29

г. Дубна, ул. Энтузиастов д.5а Телефон: 8-49621-2-11-35

г. Дубна, ул. Свободы д.20 Телефон: 8-49621-2-44-95, 49621-2-33-85

ООО «Информационно-расчетный центр «Дубна»

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