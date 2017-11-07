Октябрьской революции сто лет

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Опубликовано: 07.11.2017 07:08
Автор: ОД

Поздравляем читателей ОД с праздником столетия Великой Октябрьской социалистической революции! 

Это событие в Российской империи открыло новую страницу в мировой истории, которая не закрылась так называемым крахом коммунизма в 1991 году в России. Ведущие экономисты мира в условиях глобального кризиса рыночного капитализма вынуждены снова обсуждать идеи марксизма и социалистические методы хозяйствования.

Слабая и противоречивая экономика царской России стала причиной Октябрьской революции 1917 года, и никто не знает, что ждет мировую экономику в ближайшем десятилетии.

Однако одной из двух самых экономически мощных стран планеты стал социалистический Китай, унаследовавший достижения Советского Союза.

Всем, кто причастен к созданному в СССР, есть чем гордиться. Хочется верить, что и Россия, наконец, примет свою собственную историю с трезвостью и здравомыслием.

С праздником всех, кто трудится на благо нашей страны!

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