Полезная для молодежи «Инициатива» появилась в Дубне

Подробности Опубликовано: 04.11.2017 14:11 Автор: Наталия Теряева

Cегодня в Дубне торжественно открылся молодежный центр «Инициатива». Он расположился в здании администрации города на улице Балдина, 2 и занял его актовый и спортивный залы.

Церемония открытия проходила в актовом зале. В первом ряду сидели исполняющие обязанности главы города и руководителя городской администрации Сергей Куликов и Максим Данилов соответственно. Рядом с ними заместитель Маскима Данилова по социальным вопросам Николай Мадфес, председатель молодежной комиссии Совета депутатов Дубны Андрей Тамонов, руководитель дубнеского отделения «Юнармии», депутат горсовета Павел Насонов, благочинный Дубненско-Талдомского благочиния отец Владислав (Бобиков). Каждый из них произнес со сцены слова поздравления и напутствия новому начинанию.

Исполняющий обязанности директора молодежного центра «Инициатива» Герман Павлов прямо на сцене подписал соглашения о сотрудничестве со спонсорами – дубненским филиалом банка ВТБ24 и компанией «Телесеть».

Предполагается, что в молодежном центре любой представитель этой социальной страты сможет реализовать свою идею или научиться полезному делу.

Более конкретная информация о деятельности центра появится, когда «Инициатива» приступит к работе.

А пока можно обращаться с предложениями и высказать желание заняться в молодежном центре полезным делом в отдел по делам молодежи администрации Дубны по телефону +7 496 218 05 05, добавочный 353 или 352.