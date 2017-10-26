Глава Дубны заявил об отставке

Подробности Опубликовано: 26.10.2017 16:20 Автор: Наталия Теряева

Новая форма управления Дубной, утвержденная год назад городским Советом депутатов, начала действовать прямо сегодня. Глава города Вячеслав Мухин добровольно сложил с себя полномочия.

На сегодняшнем очередном заседании Совета депутатов, которые обычно проходят по четвергам, глава Дубны Вячеслав Мухин заявил, что хотя и многое сделал для города, сейчас считает, что лучше для Дубны теперь будет без него.

Как мы сообщали в ноябре прошлого года, согласно внесенным и утвержденным депутатами поправкам в Устав Дубны, глава города будет избираться Советом депутатов, но не из состава местных депутатов. Кандидатов на пост главы Дубны будут предлагать члены специальной комиссии. В комиссию войдут представители губернатора Московской области и представители Совета депутатов. Назначенный таким образом глава Дубны возглавит администрацию города.

В настоящий момент после добровольной отставки Вячеслава Мухина его обязанности не исполняет никто. Администрацией Дубны руководит Максим Данилов, Советом депутатов – Сергей Куликов на правах заместителя председателя.

Сегодня депутаты Дубны утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Дубны. Для проведения конкурса будет создана та самая специальная комиссия, предусмотренная Уставом Дубны.