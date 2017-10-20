Газ пошел в ОЭЗ «Дубна»

Подробности Опубликовано: 20.10.2017 13:29 Автор: Наталия Теряева

Сегодня в девять утра левобережный участок ОЭЗ «Дубна» принял первые кубометры голубого топлива по новому газопроводу под руслом Волги.

Газовый вентиль на Молодежной поляне в правобережье Дубны торжественно открыли тройным усилием генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Аркадеьвич Голубков, и.о.руководителя администрации Дубны Максим Николаевич Данилов и глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин.

Газопровод проходит под улицей Джелепова и земельными участками, которые занимают Дом международных совещаний и спорткомплекс ОИЯИ.

«Длина газопровода составила 2,2 километра, участок под дном Волги – 400 метров. Газопровод строился при поддержке правительства Подмосковья и губерантора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», – рассказал Д.А.Голубков.

«Строительство газопровода, включая процедуру оформления проектной документации и всех необходимых разрешений, заняло четыре месяца, – добавил В.Б.Мухин. – И мы очень благодарны руководству Объединенного института ядерных исследований в лице директора ОИЯИ Виктора Анатольевича Матвеева и главного инженера ОИЯИ Бориса Николаевича Гикала за большую помощь в осуществлении этого проекта».

Новый газопровод стал вторым, по которому газ с правого берега Волги в Дубне идет на левый. Мощностей первого газопровода, проложенного по дну Волги, для развития левобережья Дубны уже недостаточно.

Чтобы обеспечить теплом строящиеся на левом берегу объекты ОЭЗ «Дубна» – и предприятия, и жилье, и социальные объекты – пришлось построить новую котельную на левобережной площадке особой зоны и новую нитку газопровода.

Особенность новой нитки газопровода в том, что она проложена по новой, более безопасной технологии: путем прокола грунта под дном Волги.

На глубине 15 метров под дном Волги с Молодежной поляны бурилось горизонтальное отверстие, в него протягивался футляр диаметром 600 мм из специального пластика. Затем в футляр были заведены трубы газопровода диаметром 300 мм. Прочность соединительных швов проверил Ростехнадзор.

Новая левобережная котельная ОЭЗ «Дубна», которая расположилась по соседству с предприятием «Промтех-Дубна», тоже скоро будет торжественно открыта.

Теперь чтобы Дубны смогла получить полную предоставленную газовую мощность, необходимо реконструировать газораспределительную станцию у въезда в Дубну на Новом шоссе. Ее возможностей для этого уже не хватает. От правительства Подмосковья «добро» на реконструкцию получено.