В Дубне открыт большой круг на Боголюбова

Подробности Опубликовано: 19.10.2017 09:11 Автор: Наталия Теряева

Сегодня в Дубне открывается сквозное движение по проспекту Боголюбова. Автомобили поедут по новому большому кругу на перекрестке проспекта Боголюбова с улицей Вернова.

Фактически закончен первый элемент правобережной транспортной развязки строящегося моста через Волгу. «Дубненцам придется хорошенько вспомнить правила дорожного движения, чтобы не заблудиться на кругу», – сказал ОД во время осмотра перекрестка и.о. руководителя администрации Дубны Максим Николаевич Данилов. Теперь движение по кругу двухполосное, и чтобы съехать с круга в нужном направлении, приедтся научиться вовремя перестраиваться, не создавая аварийных ситуаций. (Upd. Через два часа после начала движения по большому кругу там произошла первая авария.)

По словам М.Н. Данилова, движение по улице Понтекорво с понедельника 23 октября снова станет односторонним. Об этом автомобилистов предупредят дорожные знаки.

Весной дорожное покрытие круга на перекрестке Боголюова – Вернова будет заасфальтировано еще одним слоем, в соответствии с проектом строительства.

Еще не закончен тротуар, ведущий к кругу со стороны «Атака», и поэтому там не установлен павильон автобусной остановки «Улица Вернова». Однако туда перенесут временную автобусну остановку от магазина «У друзей» вместе с временными скамейками для ожидающих автобус пассажиров.

Администрация Дубны ждет от жителей города предложений, как лучше благоустроить центр круга Боголюбова-Вернова. Что должно быть на этом обширном пространстве: сквер, памятник или еще что-то полезное и красивое?