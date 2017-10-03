Примут всё

Подробности Опубликовано: 03.10.2017 10:18 Автор: ОД

С 9 по 13 октября 2017 года ОМВД России по городскому округу Дубна проводит профилактическую операцию "Законность", чтобы проверить, все ли жалобы и обращения жителей принимаются сотрудниками полиции.

Операция имеет целью профилактику нарушений законности в сфере приема, регистрации и своевременного реагирования на заявления и сообщения о происшествиях, жалобы и обращения граждан, выявление и пресечение фактов укрытия правонарушений от регистрации и учета, других нарушений уголовно-процессуального законодательства, недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей.

Со всеми претензиями, жалобами на действия сотрудников полиции, а также с предложениями по улучшению деятельности ОМВД просьба обращаться лично или по телефону к следующим руководителям отдела внутренних дел ежедневно в период с 10.00 до 18.00.

1. Начальник ОМВД подполковник полиции Марзеев Владимир Валентинович (ул. Курчатова, д. 28, тел. 214-07-06).

2. Заместитель начальника ОМВД – начальник полиции подполковник полиции Кеуш Михаил Юрьевич (ул. Курчатова, д. 28, тел. 214-02-86).

3. Заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции Андреев Дмитрий Валентинович (ул. Курчатова, д. 28, тел. 214-57-47).

4. Начальник ОГИБДД подполковник полиции Петрушенко Юрий Вячеславович (ул. Дружбы, д. 5, стр. 2, тел. 212-29-35).

5. Начальник отделения полиции подполковник полиции Челобитчиков Дмитрий Алексеевич (ул. Хлебозаводская, д. 27, тел. 212-34-91).

Кроме того, в рамках проведения профилактической операции "Законность" 10 октября 2017 года с 16:00 по 18:00 прием населения проводит начальник ОМВД России по городскому округу Дубна Марзеев Владимир Валентинович. Запись по телефону 4-07-06.

Штаб ОМВД России по городскому округу Дубна