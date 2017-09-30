Губернатора Воробьева Президент РФ менять не собирается
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- Опубликовано: 30.09.2017 13:33
- Автор: Кирилл Свояков
Замены губернатора Московской области Андрея Воробьева не планируется, сообщило РИА Новости.
В ответ на циркулирующие слухи о подвешенной на волоске судьбе губернатора Подмосковья источник во внутриполитическом блоке администрации президента, прокомментировал ротацию в губернаторском корпусе.
«Губернатор Московской области не входит в число глав российских регионов, предлагаемых к выдвижению новых кандидатур руководителей. Воробьев является одним из самых эффективных региональных лидеров», — сказал собеседник агентства.
Тем временем вчера Владимир Путин освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толокноского и назначил временно на его место председателя законодательного собрания края Александра Усса.