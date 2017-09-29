Срок пособий продлен вдвое

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Опубликовано: 29.09.2017 07:20
Автор: ОД

Управление соцзащиты г. Дубны извещает получателей ежемесячных пособий о том, что в справке теперь придется указывать сведения о доходах за прошедший год, а не за три месяца, как было раньше.

"Уважаемые получатели социальных пособий!

Напоминаем, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Московской области от 12.01.2006 N1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" пособие на ребенка, ежемесячное пособие детям-инвалидам, ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области на душу населения, вышеуказанные пособия назначаются на двенадцать месяцев, а не на шесть, как было ранее.

В связи с этим для назначения вышеуказанных пособий сведения о доходах необходимо предоставлять за каждый из двенадцати месяцев, предшествующих месяцу обращения (ранее учитывался доход за три месяца, предшествующих месяцу обращения).

Условия назначения социальных пособий, а также перечень видов доходов, учитываемых в доход семьи при исчислении величины среднедушевого дохода, для назначения вышеуказанных пособий, указан в Постановлении Правительства Московской области от 14.08.2012 №989/30 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской области» (информация размещена на сайте Дубненского управления социальной защиты населения www.dubna-uszn.ru.)

Телефон для справок – 219-22-03".

Управление социальной защиты населения по городскому округу Дубна

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