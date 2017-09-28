Последние известия о хозяйстве Дубны

Подробности Опубликовано: 28.09.2017 07:43 Автор: Наталия Теряева

Железнодорожный переезд на Дмитровском шоссе должны отремонтировать до конца сентября, в этот же срок обещано заасфальтировать улицу Джелепова. Об этом и многом другом руководители Дубны рассказали на брифинге местным журналистам.

Еще одна долгожданная новость: детсад «Созвездие» планирует открыться 16 октября. Стройнадзор принял объект без замечаний.

На затянувшихся работах по выносу инженерных коммуникаций из-под разворотного круга на перекрестке проспекта Боголюбова с улицей Вернова произошли изменения планов и сроков готовности объекта. Работы останавливались летом почти на месяц по причине обнаружения неучтенных проектом коммуникаций. В этом месте инженерные сети прокладывались с 1940-х годов, и до начала 1990-х местность фактически представляла собой заброшенное болото, которое последние двадцать пять лет осваивается постепенно.

Как сказал журналистам 26 сентября глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин, теперь в планах строителей – полностью перекрыть движение автомобилей и пешеходов на перекрестке Боголюбова – Вернова с 5 по 19 октября.

К 19 октября все работы по выносу коммуникаций из-под поворотного круга обещают полностью завершить, а сам поворотный круг станет большим, распространится аж до стен «Макдональдса», и это будет его окончательный вид, соответствующий проекту строительства моста через Волгу.

До 5 октября схема движения по перекрестку Боголюбова – Вернова останется такой же, как сегодня.

В следующем году в Дубне планируется так же масштабно отремонтировать городские тротуары, как в нынешнем году ремонтировали автодороги. После ремонта существующих городских тротуаров есть планы строительства новых тротутаров на улицах Кирова, Хлебозаводской, в Александровке и Ратмино.

Благоустройством неогражденной части Комсомольской набережной администрация Дубны собирается заняться в следующем году, если городу удастся войти в областную программу финансирования таких работ. В нынешнем году работы ведутся в рамках утвержденной сметы и не могут выйти за ее пределы.

После ремонта дорог Дубны упреком дорожникам смотрят из ям вдавленные в новый асфальт канализационные люки. Поскольку у ворот уже зима, ночами ожидаются заморозки, то начинать в спешке выемку асфальта для подъема люков (а их много) сейчас – значит дать начало разрушению новых дорог прямо сейчас, заметил на брифинге руководитель администрации Дубны Максим Николаевич Данилов. В трещины вокруг люков попадет вода, превратится в лед – и прощай новая дорога. Поэтому принято решение поднять все люки из городских дорог летом следующего года.

Скоро восстановят все 37 лежачих полицейских на отремонтированных дорогах Дубны. К ним добавят еще два новых на улице Строителей, где не так давно автомобиль сбил велосипедиста со смертельным исходом.

Все дороги города до 1 января 2018 года продолжит обслуживать ИП Саблина, с которой как с победителем аукциона в начале нынешнего года подписан договор на весь год. Кто будет убирать снег с улиц в 2018 году, определит новый аукцион.

Вызвавшее эмоции у части жителей Дубны новое оформление бетонной стены эркера у причала Дубна выполнено ИП Илларионов, рассказал замруководителя администрации Дубны Николай Юрьевич Мадфес. Автором дизайна стал Вадим Никифоров – штатный дизайнер ДК «Октябрь». По словам Николая Юрьевича, пассажиры теплоходов, которые в этом году прчиаливали к Дубне и успели увидеть этот дизайн, остались им довольны. С начала навигации причал Дубна принял 44 теплохода, с которых на берег сошли 6500 человек, уточнил другой замруководителя администрации города Никита Александрович Смирнов.

Отопительный сезон в Дубне на нынешней неделе уже открылся в детсадах и горбольнице. В домах отопление начнут подключать, когда среднесуточная температура воздуха на улице опустится ниже 8 градусов Цельсия, но не позже 5 октября.