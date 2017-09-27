Семейная вечёрка с клубом "Русские традиции"

Подробности Опубликовано: 27.09.2017 12:49 Автор: ОД

Семейная вечёрка с клубом "Русские традиции" пройдет в Центре национальных культур в пятницу 29-го сентября в 19 ч. На вечёрке будет интересно всем - и детям, и взрослым.

Программа:

1) Вечёрка для взрослых – 1,5 часа. Будут разучиваться русские и казачьи песни, вождение хороводов, также разучиваться кадриль "Семёновна", под частушки.

На эту вечёрку можно придти с детьми, но не младше 10 лет.

2) Вечёрка для детей возрастом 6-10 лет (в отдельном помещении в это же время) – 1,5 часа.

На этой вечёрке будут проходить игры на ловкость и другие русские традиционные игры,

"Творческая музыкальная пятиминутка" - игры с музыкой и ритмом и чаепитие.

3) Совместная детско-родительская часть вечёрки, на которой будут игры и хороводы - 15-20 минут.

Адрес: ул. Московская, д.6, библиотека на ЧР; Центр национальных культур.

Все подробности о стоимости в группе клуба "Русские традиции": https://vk.com/vechorki_dubna.

Приглашаем всех желающих!