Семейная вечёрка с клубом "Русские традиции"
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- Опубликовано: 27.09.2017 12:49
- Автор: ОД
Семейная вечёрка с клубом "Русские традиции" пройдет в Центре национальных культур в пятницу 29-го сентября в 19 ч. На вечёрке будет интересно всем - и детям, и взрослым.
Программа:
1) Вечёрка для взрослых – 1,5 часа. Будут разучиваться русские и казачьи песни, вождение хороводов, также разучиваться кадриль "Семёновна", под частушки.
На эту вечёрку можно придти с детьми, но не младше 10 лет.
2) Вечёрка для детей возрастом 6-10 лет (в отдельном помещении в это же время) – 1,5 часа.
На этой вечёрке будут проходить игры на ловкость и другие русские традиционные игры,
"Творческая музыкальная пятиминутка" - игры с музыкой и ритмом и чаепитие.
3) Совместная детско-родительская часть вечёрки, на которой будут игры и хороводы - 15-20 минут.
Адрес: ул. Московская, д.6, библиотека на ЧР; Центр национальных культур.
Все подробности о стоимости в группе клуба "Русские традиции": https://vk.com/vechorki_dubna.
Приглашаем всех желающих!