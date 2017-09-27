Губернаторов ротационно обновляют

Подробности Опубликовано: 27.09.2017 14:33 Автор: Наталия Теряева

Сегодня продолжились перестановки в губернаторском корпусе России. Объявлено об отставках еще двух руководителей регионов. Поговаривают о возможном уходе еще некоторых. В числе проблемных регионов уже в который раз называют Подмосковье. А губернатор Подмосковья со свитой весь день провел в Дубне.

Андрей Юрьевич Воробьев осмотрел новое предприятие ОЭЗ «Дубна» «Паскаль медикал», посетил стройплощадку моста через Волгу, проверил качество ремонта дорог на улице Строителей и исполнение программы ремонта подъездов в не очень старой девятиэтажке на улице Понтекорво. Губернатор Московской области общался с некоторыми жителями Дубны, местными депутатами, членами Общественной палаты и студентами.

В это же самое время о своей отставке объявил правительству Красноярского края его губернатор Виктор Толоконский. Намерениями покинуть пост главы Дагестана поделился Рамазан Абдулатипов.

А вчера со своими должностями расстиались губернатор Новгородской области Валерий Шанцев и его коллега из Самарской области Николай Меркушкин. Главы регионов сложили полномочия по собственному желанию

«В данном случае глава государства... идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс», – отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил, что уйти в отставку по собственному желанию в связи с негативной оценкой эффективности их работы могут еще несколько глав регионов. Как утверждает издание URA.RU, среди будущих назначенцев в эти несколько регионов обсуждаются фамилии полпредов, чиновников правительства и депутатов Госдумы. По информации агентства, Московская область потенциально входит в те самые несколько регионов, обозначенных Дмитрием Козаком.

Источник агентства URA.RU в полпредстве ЦФО якобы сказал, что главой Подмосковья может быть назначен полпред Александр Беглов. По словам собеседника «URA.RU», с ним уже проводились первые консультации и он даже проходил необходимые тесты.

В то же время близкий к Кремлю источник «URA.RU» говорит, что относительно Андрея Юрьевича Воробьева окончательное решение еще не принято.

А пока на совещании с членами кабинета министров РФ Президент РФ Владимир Путин подверг критике работу министра транспорта Максима Соколова и курирующего работу Минтранса вице-премьера Аркадия Дворковича за то что эти руководители не смогли предотвратить безобразие, которое творится с пассажирами авиакомпании "ВИМ-Авиа".

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — удивился Путин в ответ на слова Соколова о полном соответствии «ВИМ-Авиа» всем критериям, предъявляемым Минтрансом к авиаперевозчикам.

«Может быть, вы перегружены слишком?» – иронически переспросил президент вице-премьер Арккадия Дворковича, обратив его внимание не недостаточное внимание транспортной отрасли.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — отметил Владимир Путин.