Возобновление движения пригородных поездов до станции "Дубна"

Подробности Опубликовано: 26.09.2017 11:41 Автор: ОД

В адрес администрации города Дубны пришла телеграмма от ОАО "РЖД" - Филиал Московская железная дорога" (№ЛО-7-1/292 от 25.09.2017). На основании заявки компании-перевозчика ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания", в связи с обращением администрации города Дубны восстанавливается расписание пригородных поездов Савеловского направления на участке Большая Волга – Дубна с 9 октября.

П. № 6217 Дубна – Звенигород. Дубна отпр. 04.32, Большая Волга 04.44 – 04.46

П. № 6101 Дубна – Москва Бутырская. Дубна отпр. 05.45, Большая Волга 05.57-05.59, далее согласно расписания

П. № 7031 Дубна – Москва Бутырская. Дубна отпр. 06.47, Большая Волга 06.57-07.01, далее согласно расписания

П. № 7035 Р Дубна – Москва Бутырская. Дубна отпр. 20.25, Большая Волга 20.37-20.40, далее согласно расписания

П. № 7037В Дубна – Москва Бутырская. Дубна отпр. 20.25, Большая Волга 20.37-20.40, далее согласно расписания

П. № 6115 Дубна – Москва Бутырская. Дубна отпр. 21.38, Большая Волга 21.50-21.53, далее согласно расписания

П. № 7034 Москва Бутырская - Дубна. Москва Бутырская отпр. 17.30, далее согласно расписания: Большая Волга 19.20-19.23, Дубна 19.34

П. № 6112 Москва Бутырская - Дубна. Москва Бутырская отпр. 18.18, далее согласно расписания: Большая Волга 20.39-20.41, Дубна 20.53

П. № 6114 Москва Бутырская - Дубна. Москва Бутырская отпр. 19.39, далее согласно расписания: Большая Волга 21.53-21.55, Дубна 22.07

П. № 6116 Москва Бутырская - Дубна. Москва Бутырская отпр. 20.44, далее согласно расписания: Большая Волга 23.10-23.11, Дубна 23.23

П. № 7036 Москва Бутырская - Дубна. Москва Бутырская отпр. 22.00, далее согласно расписания: Большая Волга 23.49-23.51, Дубна 00.01

П.№ 7645 (резерв) Дубна 22.30 Большая Волга 22.40

П.№ 7647 (резерв) Дубна 23.37 Большая Волга 23.49

П.№ 7632 (резерв) Дубна 04.06 Большая Волга 04.15

П.№ 7634 (резерв) Дубна 05.16 Большая Волга 05.28